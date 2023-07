Vreme prestavilo dirko v Krškem

3.7.2023 | 11:00

Gledalci so v soboto zaman čakali na dirko, saj je dež povsem namočil stezo, ki ni bila primerna za izvedbo speedway tekmovanja. (Fotografije: AMZS)

Sven Cerjak (prvi z desne) je na domači progi vozil zelo suvereno in je prispeval 9+2 točk v bero točk Slovenije na tekmovanju.

Prvo mesto so osvojili Poljaki, drugi so bili Danci, tretji pa Švedi.

Krško - Člani AMD Krško so pripravili uvodno dirko evropskega prvenstva v speedwayu za pare, ki vozijo motorje s prostornino do 250 kubičnih centimetrov.

Stadion Matije Gubca v Krškem je bil prizorišče prve od skupno štirih dirk evropskega prvenstva parov za voznike od 12 do 16 let, ki tekmujejo z motorji s prostornino do 250 kubičnih centimetrov. Slovenske barve so pod vodstvom Gregorja Arnška branili Sven Cerjak, Tilen Bračko in Gregor Zorko.

Vreme prestavilo dirko na nedeljo

Tekmovanje je bilo predvideno v soboto, 1. julija, a je močan dež dobro uro in pol pred začetkom onemogočil vožnjo po povsem razmočeni stezi. Po krajšem premisleku in sestanku z vodji reprezentanc se je vodstvo tekmovanja odločilo dirko prestaviti na nedeljo, 2. julija, s štartom prve vožnje ob 13. uri in 30 minut.

Slovenija v finalu C

V nedeljo je bilo vreme primerno za dirkanje in slovenski par je dirko proti reprezentanci Poljske v postavi Kacper Mania in Maksymilian Pawelczak začel s točko Svena Cerjaka. Po prvih vožnjah so maksimalne zmage s 5-1 poleg Poljakov vknjižili še Nemci in Danci. Slovenca sta v drugem nastopu prevzela pobudo proti reprezentanci Švedske. Cerjak je po odličnem štartu zmagal, Bračko pa je zasedel 3. mesto in po dveh nastopih je domača reprezentanca imela skupaj 5 točk. V borbi mladih in malo manj izkušenih voznikov smo bili predvsem na štartu priča nekaj padcem. Najbolj jo je skupil Estonec Avi Silvar, ki po ponesrečenem štartu žal ni mogel več nadaljevati dirke.

V deveti vožnji je Madžar Zoltan Lovas presenetil favorizirano ekipo Poljske, v kateri je Pawelczaka zamenjal Filip Beczkowski. Po treh nastopih je le reprezentanca Danske imela maksimalni izkupiček 15 točk. Pred zadnjim nastopom proti madžarsko-poljski navezi (Lovas - Damian Miller) sta Cerjak in Bračko skuoaj Sloveniji privozila 7 točk in bila v igri za finalne vožnje, v katere so se uvrstile po tri ekipe iz vsake tekmovalne skupine. V 16. vožnji sta Slovenca razveselila navijače na stadionu Matije Gubca in zmagala z rezultatom 5-1. Domači adut Cerjak je suvereno štartal, Bračko pa si je po zunanji liniji izboril 2. mesto proti Lovasu. Z 12 točkami sta slovenska voznika čakala na razplet in razvrstitev preostalih reprezentanc. Po dvajsetih vožnjah sta se v prvi skupini pred Slovenijo uvrstili reprezentanca Poljske in Švedske. Slovenija si je z Britanci razdelila tretje mesto, a zaradi boljšega izkupička po posameznih vožnjah se je v finale uvrstila domača reprezentanca.

Poljski prva zmaga

V drugi skupini so bili z 20 točkami suvereni Danci. za katere je imentno vozil svetovni SGP3 in evropski prvak Mikkel Andersen. Drugo mesto je zasedla finsko-latvijsko navezo, v kateri je blestel Damir Filimonov, tretja pa je bila reprezentanca Nemčije. Slovencema se v C finalu proti Nemški reprezentanci ni vse izšlo po načrtih. Bračku jo je že na štartu zagodel motor, Cerjak pa je vožnjo končal drugi, kar je zadostovalo za končno 6. mesto Slovenije. V B finalu so zmagali Švedi in si zagotovili 3. mesto, v A finalu pa sta Pawelczak - Mania proti Dancema Andersenu in Patricku Kruseju Poljski privozila prvo zmago v letošnji finalni seriji evropskega prvenstva parov.

STA/AMZS