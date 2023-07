Zaradi Otroškega sveta je julij že 20 let ustvarjalen in družaben

3.7.2023 | 10:00

Otroški svet vabi že 20. leto zapored.

Novo mesto - Od danes, 3. julija, do vključno petka, 28. julija, bo za dopoldneve brez pametnih naprav in dolgčasa poskrbel Otroški svet – mesec ustvarjalnih delavnic in druženja za otroke. Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto ga bo tokrat priredilo že 20-tič.

»Nekaj zagotovo delamo prav, da v bogati ponudbi počitniških aktivnosti otroci obiskujejo Otroški svet in se veliko njih vrača iz dneva v dan. To nam je največja potrditev in zahvala za ves trud,« je povedala vodja letošnjega programa Ines Švajger in nadaljevala, da so se priprave nanj zažele že pred meseci: »Ko otrokom ponudimo 20 različnih ustvarjalnih delavnic, želimo, da med ustvarjanjem spoznajo čim več različnih tehnik in materialov ter da so končni izdelki tudi uporabni. Tako bodo letos pod mentorstvom naših zaposlenih in prostovoljcev izdelovali igrače, broške, kazalo za knjigo, ogrlico, denarnico ipd. Veliko bo rezanja, lepljenja, barvanja, tudi šivanja, sicer pa vedno ponudimo več materialov, da lahko vsak svoj izdelek naredi tudi po svoje in se tako čim bolj ustvarjalno izrazi.«

Otroški svet bo vsak delovnik v mesecu juliju med 10. in 12. uro potekal v parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, v primeru dežja pa v atriju knjižnice. Zaradi lažje organizacije dela so potrebne prijave na otroski.svetdrpd@gmail.com, prispevek staršev pa znaša simboličen evro na delavnico.

»Za našimi omizji se med ustvarjanjem stkejo nova prijateljstva. Ko zaključimo z delom, sledi igra in druženje in nemalokrat se opoldne ne želijo niti posloviti. A jih potolažimo z besedami, da se vnovič družimo in ustvarjamo že naslednji dan,« v smehu še zaključi Ines Švajger.

Podrobnejši program 20. Otroškega sveta objavljamo tudi v rubriki Namig za premik.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto letos obeležuje 30-letnico delovanja, mesec ustvarjalnih delavnic pa bodo izvedli ob podpori Mestne občine Novo mesto, podjetja Krka d.d., Novo mesto in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

M. M.