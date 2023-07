FOTO: Na tradicionalnem spustu po Krki okoli 300 ljudi

3.7.2023 | 11:30

Ekipa Jurke vasi je slavila v tekmovanju z rafti. (Foto: M. Ž.)

Srečni ob prihodu na cilj v Zalog

Čof v vodo

Ambasadorji čiste vode - župana Dušan Krštinc in Franc Vovk, Andreja Kren in Simon Bobnar.

Zalog - Včerajšnjega 12. spusta po Krki od Soteske do Zaloga, ki ga je občina Straža organizirala v sodelovanju z Rafting klubom Gimpex Straža, PGD Dolenja Straža, TD Straža in Kajakaško zvezo Slovenije ter letos tudi sosednjo občino Dolenjske Toplice, se je udeležilo okoli 300 ljudi vseh generacij s 27. rafti, nekateri pa so razdaljo preveslali na supih in kajakih. Da z leti postaja res medobčinska, dokazuje podatek, da so udeleženci prišli iz štirih občin – domače, novomeške, topliške in žužemberške, pa tudi mednarodna, saj so bili med njimi tudi prijatelji straške občine iz hrvaške občine Buzet ter srbskih Novega Bečaja in Ljubovije.

Že od samega začetka je spust vključen v program Voda za vedno Kajakaške zveze Slovenije in letos so se skupaj z vsemi akterji, ki organizirajo tovrstne dogodke, odločili, da podelijo majice za ambasadorje čiste vode udeležencem, ki so se trikrat udeležili takšnih prireditev v tekočem letu. Za začetek pa sta ambasadorja postala župana straške in topliške občine Dušan Krštinc in Franc Vovk, Simon Bobnar, nepogrešljivi član pripravljalnega odbora in Rafting Kluba Gimpex, ter Andreja Kren, ki že vsa ta leta neutrudno skrbi, da vse teče kot po maslu.

Seveda je bil tudi letošnji spust ekološko obarvan, saj so poskrbeli, da so udeleženci smeti pridno zbirali v vrečke in jih na koncu odložili v zabojnike.

Na cilju v Zalogu je kot vedno sledilo še druženje vseh udeležencev z živo glasbo in zabavnimi igrami. Letos je bila le ena, a ta toliko bolj razburljiva. Dvanajst ekip iz vseh štirih občin se je pomerilo z rafti na izpadanje, najhitreje pa so po Krki zaveslala ekipa Jurke vasi, ki je zmagala tudi lani in ponovno v svoje roke vzela prehodni pokal.

Tekst in foto: M. Ž.

