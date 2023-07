Četverica Slovencev vozila polfinalno preizkušnjo EMX 65 - Novak dvanajsti

3.7.2023 | 09:00

Mladi Brežičan Alex Novak (397) je v drugi vožnji pokazal, da letos ni zaman pri vrhu v razredu EMX 65 v jugozahodni coni.

Gazzane di Preseglie - Gazzane di Preseglie je konec tedna gostil polfinalno dirko evropskega prvenstva v motokrosu za voznike z motorji s prostornino do 65 kubičnih centimetrov.

Proga Galaello v kraju Gazzane di Preseglie, ki se nahaja približno 5 kilometrov zračne linije zahodno od Gardskega jezera, je bila prizorišče polfinalne preizkušnje evropskega prvenstva za mlade voznike motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov jugozahodne in jugovzhodne cone. Slovenske barve so z licencami AMZS branili Alex Novak, Taj Golež, Leo Gajser in Svit Vižintin.

Dobre kvalifikacijske vožnje

Četverica slovenskih voznikov se je dobro pripravila na zahtevno preizkušnjo, ki je odpirala vrata finala. Že v kvalifikacijah so se v ostri mednarodni konkurenci vsi skušali prebiti čim bližje vrhu. Imenitno je to uspelo Goležu, ki je sobotno kvalifikacijsko dirko dobil, Novak je zasedel 9. mesto, Gajser je bil 14., Vižintinu pa je pripadlo 23. mesto.

To je bilo dobro izhodišče za nedeljski vožnji, v katerih je šlo na nož. V prvi vožnji četverica Slovencev ni odpeljala tako, kot zna in zmore. Golež je v cilj pripeljal na 6. mestu, Gajser je zasedel 15. mesto, Novak pa je po napaki v šestem krogu zasedel 22. mesto. Le Vižintin je popravil rezultat iz kvalifikacij in je napredoval na 17. mesto. Sicer pa je prvi ciljno črto prečkal Italijan Francesco Assini. V drugi vožnji pa so slovenski vozniki pokazali, kaj znajo in zmorejo. Golež je bil namreč najhitrejši in je vodil od štarta do cilja ter zanesljivo zmagal, Novak pa je ciljno črto prečkal na 4. mestu, in to potem, ko je v zadnjih treh krogih pošteno dvignil ritem dirkanja ter se prebil v ospredje. Tudi Vižintin je izboljšal rezultat prve vožnje in je v cilj pripeljal na 15. mestu, po načrtih pa se ni izšlo le Gajserju, ki je osvojil 19. mesto.

Skupno je Goležu na dirki pripadlo drugo mesto, Novaku dvanajsto, Vižintinu sedemnajsto in Gajserju devetnajsto mesto. Zmage pa se je razveselil italijanski vozniki Assini.

STA/AMZS