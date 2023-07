V gozdu za hišo našli mino

3.7.2023 | 07:00

Nevarne najdbe v rokah pirotehnika (Foto: arhiv lokalno.si)

Včeraj ob 14.44 so v naselju Polje pri Višnji Gori, občina Ivančna Gorica, v gozdu za objektom našli neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta zavarovala kraj najdbe, pregledala okolico najdbe z detektorjem kovin in na varnem kraju uničila najdeno minometno mino kalibra 45 milimetrov, italijanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Kraj uničevanja so zavarovali policisti PP Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu Levo hrib in Gasilni dom.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, TP ČREŠNJEVEC, TP KRVAVČJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILE DOL. TOPL., izvod 9. SO CVIBLJE KRNC;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KREMENJAK - RUPERČ VRH 2, izvod 2. NA DROG DESNO;

- od 8:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 1. GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE;

- od 12:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJA VAS 1971;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI TREBELNEM, izvod 4. VAS DESNO;

- od 8:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KLANEC, izvod 5. GABROVKA PROSTOZRAČNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – gasilski dom predvidoma med 8:00 in 10:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Rakonce in Preska med 9. in 10. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Globoko vas med 8. in 10.30 uro in na območju TP Globoko vas, nizkonapetostno omrežje – Bojsno med 8. in 14. uro; na področju nadzorništva Krško mesto pa na območju TP Dolnje Radulje, nizkonapetostno omrežje – Vajs Žaga med 8. in 12. uro.

