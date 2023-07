Belo krajino še kar trese; arzenal v Krki

2.7.2023 | 18:40

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 13.50 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 0,5. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 79 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Metlike.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Semiča in okoliških naselij, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Nevarne najdbe v reki

Ob 7.17 so v reki Krki pri Borštu, občina Brežice, našli več kosov neeksplodiranih ubojnih sredstev. Pripadniki Državne enote pred NUS Dolenjske, Zahodnoštajerske ter Gorenjske in Ljubljanske regije so letalsko bombo, ročno bombo, topovske granate, minometne mine in strelivo, vse izdelave iz obdobja II. svetovne vojne odstranili in uničili na varnem kraju.

M. K.