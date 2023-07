Moški, ki ga je na mostu zbil avto in je padel v Kolpo, umrl

2.7.2023 | 17:20

Kostel - Poročali smo, da je na mostu čez Kolpo v bližini meje v občini Kostel včeraj nekaj po 18. uri osebno vozilo zbilo dve osebi. Ena je padla čez ograjo v reko, druga pa je poškodovana obležala na mostu. Gasilci so osebo rešili iz reke in prenesli do reševalnega vozila, so sporočili iz centra za obveščanje. Po poročanju Hine je ta oseba kasneje umrla v bolnišnici.

Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je osebno vozilo hrvaških registrskih oznak, ki je vozilo iz Slovenije v smeri proti Brodu na Kolpi, zadelo pešca, 53-letno žensko in 52-letnega moškega. Voznik osebnega vozila je pobegnil s kraja nesreče. Poškodovana pešca so odpeljali v bolnišnico na Reko, kjer je moški zaradi poškodb umrl.

Pobeglega voznika so našli okoli 19. ure in ugotovili, da gre za 53-letnega hrvaškega državljana, ki je vozil pod vplivom alkohola. V krvi naj bi namreč imel 2,11 promila alkohola, so po navedbah Hine sporočili hrvaški policisti.

Policija nadaljuje preiskavo in bo zoper osumljenca ukrepala.

