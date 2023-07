Nagrada 19. novomeških likovnih dnevov Ptujčanki

2.7.2023 | 13:00

Udeležencem odprtja razstave je spregovoril častni gost 19. novomeških likovnih dnevov je bil akademski slikar Herman Gvardjančič, letošnji Prešernov nagrajenec. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Ptujčanko Aljo Košar je komisija izbrala za nagrajenko 19. novomeških likovnih dnevov, na katerih je sredi maja v Jakčevem domu Dolenjskega muzeja ustvarjalo sedem slikarjev, grafikov in kiparjev iz Slovenije in tujine, poleg Alje še Katja Pal iz Murske Sobote, Janez Kardelj iz Ljubljane, Domen Dimovski iz Kranja, Bojan Mavsar z Vrhnike, Mihaela Rašica iz Zagreba in Rebeka Abdagić iz Sarajeva.

Alja je nagrado, ki prinaša samostojno razstavo prihodnje leto v Jakčevem domu, kjer so sinoči odprli tudi razstavo del, ustvarjenih na 19. novomeških likovnih dnevih, prejela iz rok kustosinje Dolenjskega muzeja Jasne Kocuvan Štukelj, ki je skupaj z umetniškim vodjem Robertom Lozarjem tudi vodila kolonijo. Alja Košar je mlada vizualna umetnica, ki je za svoj ustvarjalni likovni izbrala grafiko oziroma podrobneje tehniko globokega tiska. »Njena dela so zapisi umetničinega notranjega sveta, njenih doživljanj in razmišljanj … V ustvarjenih motivih mlade umetnica z občudovanjem zremo v sublimnost, ki jo dela premorejo,« je o mladi umetnisi s Ptuja med drugim v katalogu razstave zapisala Jasna Kocuvan Štukelj.

Alji Košar je nagrado 19. novomeških likovnih dnevov izročila kustosinja Dolenjskega muzeja Jasna Kocuvan Štukelj.

Častni gost 19. novomeških likovnih dnevov je bil akademski slikar Herman Gvardjančič, letošnji Prešernov nagrajenec, s katerim se je med kolonijo na temo Veščina in svoboda pogovarjal Robert Lozar, tokrat pa je o svojem likovnem izrazu in osebnem izrazu umetnikov, tudi mlajših, govoril sam in na koncu obiskovalce povabil tudi v "zadnjo" sobo, kjer so razstavljena njegova dela.

Udeleženci likovnih ndevov so tudi tokrat, tako kot veleva tradicija Novemu mestu zapustili po eno delo, ki bo razstavljeno v enem izmed javnih prostorov občine. Do zdaj se je v tej zbirki nabralo že 149 del 133 umetnikov.

I. V.

Galerija