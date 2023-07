Plačilo na novomeških mestnih avtobusih tudi prek sistema Sitium

2.7.2023 | 15:40

Novo mesto - V Novem mestu bo mesečno vozovnico za mestni potniški promet po novem mogoče kupiti le še prek pametnega sistema Sitium, ki je na voljo kot telefonska aplikacija ali kot kartica. Na avtobusih pa bo voznino še vedno možno poravnati tudi gotovinsko, vendar bo ob plačilu prek Sitiuma cenejša.

Aplikacijo Sitium lahko uporabniki brezplačno naložijo na mobilne telefone, s sredstvi oz. dobroimetjem pa jo napolnijo prek mobilne denarnice Valu. Medtem ko enkratna vozovnica za vožnjo z novomeškimi avtobusi ob nakupu z gotovino stane 1,50 evra, bo ob plačilu prek Sitiuma le 60 centov.

Da opravijo identifikacijo, se morajo uporabniki pred prvim nakupom vozovnice zglasiti na enem od prodajnih mest. Na informacijskih točkah sistema Sitium, na sedežu Mestne občine Novo mesto, v Knjižnici Mirana Jarca in na novomeški avtobusni postaji bo kartico Sitium v promocijskem obdobju do 15. julija možno dobiti brezplačno.

Sistem Sitium predstavlja korak k uresničevanju vizije pametne skupnosti, ki jo skupaj s partnerji razvija Mestna občina Novo mesto. V mestu je prek Sitiuma že nekaj časa možno plačevanje parkirnine, zdaj se v sistem vključuje še mestni potniški promet, v prihodnje pa bo dopuščal tudi plačevanje drugih storitev.

Med temi so na novomeški občini navedli vstopnine, knjižnične storitve in izposojo koles. Prek sistema Sitium bo občina uporabnike lahko tudi obveščala o razpisih in vpisih v vrtce, opozarjala na kakovost zraka in podobno, so še dodali.

M. K.

Foto: MO Novo mesto

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 31m nazaj Oceni miha Ti avtobusi tako in tako vozijo kakor že vozijo. Zakaj je treba to sploh plačevat, saj zdaj ko se vozijo prazni, plačuje občina? Zakaj ne bi še naprej plačevala občina za ljudi k bi lahko bili na teh avtobusih. Po mojem je bolje da se vozijo polni kot prazni Preglej samo prijavljene komentatorje