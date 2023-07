Skrajneži in Primož na Šolskem mostu

2.7.2023 | 10:00

Primož Turk in Skrajneži (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S Petkovim popoldnevom za otroke in koncertom kočevskega kantavtorja Primoža Turka s svojo skupino Skrajneži so se na in pod Šolskim mostom v Vavti vasi začeli Dolenjski dnevi na Krki, ki se bodo danes, v nedeljo, nadaljevali z veslaškim spustom od Soteske do Zaloga in zabavnimi igrami po koncu spusta.

Primož Turk svoje Kočevce že dvajset let navdušuje z zgodbami preprostega in največkrat precej nesrečnega človeka, zapetih v ritmih bluesa in countryja, ki mu jih zadnjih petnajst let pomagajo ustvarjati domačin iz Straže Jani Kovačec z bas kitaro in njegova novomeška kolega Uroš Bon z bobni in Borut Perše s kitaro, med Stražani ni neznan, saj se jim je nekoč predstavil tudi že na odprtju ene od likovnih razstav, vendar je tokrat s svojimi glasbenimi pripovedmi marsikoga med sicer zelo pisanim občinstvom sredi Šolskega mosta presenetil pa tudi navdušil ter ob koncu doživel velik aplavz, ki ga je bilo razumeti kot povabilo, naj se še kdaj oglasi v teh koncih.

Petkov program so pod Šolskim mostom zaključili z ognjeno predstavo.

Več o Primožu Turku in Skrajnežih pa v naslednji številki tiskane izdaje Dolenjskega lista.

I. V.

