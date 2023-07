FOTO: V neurju zalilo Sevnico; zbil ju je na mostu, eden padel v reko

2.7.2023 | 08:30

Fotografije (tudi spodaj v fotogaleriji) včerajšnjega posredovanja sevniških gasilcev (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 18.21 je na mostu čez Kolpo v bližini državne meje v občini Kostel osebno vozilo zbilo osebi. Ena oseba je padla čez ograjo v reko, druga pa je poškodovana obležala na mostu. Gasilci PGD Kočevje, Vas – Fara so osebo rešili iz reke in prenesli do reševalnega vozila. Reševalci NMP Kočevje in Delnice so poškodovani osebi na kraju oskrbeli in odpeljali v nadaljnjo oskrbo.

Nesreča motorista

Ob 16.03 se je v naselju Dolenjci, občina Črnomelj, pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka in nudili pomoč reševalcem NMP Črnomelj, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in nato prepeljali v nadaljnjo oskrbo v SB Novo mesto.

Trk brez poškodovanih

Ob 21.28 sta v križišču Ljubljanske ceste in ceste II. grupe odredov v Ivančni Gorici trčili osebni vozili. Gasilci PGD Stična so zavarovali kraj in odklopili akumulator na enem vozilu. Poškodovanih ni bilo.

Neurje

Ob 19.07 je mesto Sevnica zajelo neurje z močnimi padavinami. Gasilci PGD Sevnica so tako črpali vodo iz stanovanjskih in poslovnih prostorov na Trgu svobode in na dveh mestih na Kvedrovi in Prešernovi cesti.

Ob 18.30 je v naselju Vihre, občina Krško, zaradi močnega naliva voda zalila kletne prostore stanovanjske hiše. Vodo so izčrpali gasilci PGD Vihre.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes, zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP MDB Jug Krško predvidoma med 6.30 in 11.30 uro.

M. K.

Galerija