FOTO: Na in ob Krki se dogaja marsikaj, pa še se bo

1.7.2023 | 19:00

Člani veslaškega kluba Izola so v Novo mesto pripeljali čolne, primerne tudi za začetnike. Novomeščani bod lahko z njimi veslali tudi jutri, v nedeljo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - S predstavitvijo društev, ki so tako ali drugače povezana s Krko, se je danes začel prvi Krka Outdoor Festival, festival dejavnosti na prostem. Na Loki so se Novomeščanom danes predstavili člani Kluba za podvodne aktivnosti, ki letos praznuje petdesetletnico delovanja, ribiči, Jamarski klub Novo mesto, Jadralni klub Novo mesto in člani Veslaškega kluba Straža, ki so v goste povabili tudi kolege iz prijateljskega veslaškega kluba Izola.

Festival se bo danes nadaljeval z večernim koncertom, na katerem bosta nastopila skupina Koala Voice in DJ Neo.

V ponedeljek popoldne bodo prireditelji iz Zavoda Novo mesto skupaj s kolesarskim društvom Zverinice pripravili srednje zahtevno gorsko kolesarsko turo po okolici mesta, v torek ob 17. uri bo sprehod na temo Reka Krka kot fenomen in problem vodil biolog in naravovarstvenik Andrej Hudoklin, v sredo bo na vrsti družinsko potepanje med Otočcem in Strugo, v četrtek ob 18. uri bo čas za vožnjo s splavom Nika, v petek bo Jože Ravbar vodil lažjo rekreativno kolesarsko turo do gradu Otočec, ki se bo končala na Muzejskih vrtovih s koncertom Radeta Šerbedžije, v soboto bo čez dan na Krki mednarodna tekma v supanju, zvečer pa sprejem študentov, ki so sodelovali v tradicionalni akciji Grem domov v Novo mesto. Festival se bo v nedeljo končal s Skoki v Krko. Od torka do četrtka bodo na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine projekcije filmov, povezanih z naravo in rekami, s pogovori z avtorji.

Kot so prireditelji povedali na torkovi novinarski konferenci, bodo v slabem vremenu dejavnosti na prostem odpadle, projekcije filmov in pogovorni večeri pa se bodo preselili v dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine. Vsi dogodki festivala bodo brezplačni.

I. V.

