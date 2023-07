FOTO: V Novem mestu zaključili tabor Mors in mladi

1.7.2023 | 16:40

Fotografije: Ministrstvo za obrambo

Novo mesto - V Novem mestu danes zaključujejo tabor Mors in mladi, namenjen še ne polnoletnim dijakom, ki si želijo pobližje spoznati vojaški poklic. Ob zaključku je mlade nagovoril minister za obrambo Marjan Šarec.

Šarec je v svojem nagovoru spomnil, da so bili v preteklosti tabori številčno omejeni, lani pa so se na ministrstvu odločili, da teh omejitev ne bo več, kajti veliko je mladih, ki jih zanima vojaški poklic in ki želijo drugače izkoristiti prosti čas.

"Mladi ste imeli priložnost spoznati, kakšen poklic opravljajo naše pripadnice in pripadniki ter kakšne vrednote zagovarjajo. Tudi vi ste krepili vrednote, kot so domoljubje, tovarištvo, ekipni duh in skupno doseganje ciljev. To so vrednote, ki so nasprotje individualizmu, vrednote, ki jih danes v naši družbi primanjkuje," so njegove besede na ministrstvu povzeli v sporočilu za javnost.

Minister je čestital vsem udeleženkam in udeležencem tabora, ki so ob zaključku v družbi svojih staršev prejeli priznanja. "Vojaški poklic je časten poklic, je odgovoren poklic," je sklenil in jih povabil tudi k drugim oblikam sodelovanja s Slovensko vojsko.

Ministrstvo poletni tabor z naslovom Mors in mladi organizira že 18. leto zapored. Namenjen je še polnoletnim dijakinjam in dijakom, ki si želijo pobližje spoznati vojaški poklic, nadgraditi znanje o preživetju v naravi in orientaciji ter izboljšati svojo telesno pripravljenost.

Mladi se ob tem srečajo tudi z vrednotami, ki predstavljajo vrednote pripadnikov Slovenske vojske, kot so enotnost, predanost, solidarnost, sodelovanje, lojalnost, ljubezen do domovine in strmenje k skupnem cilju, so sporočili z ministrstva.

Letošnjega poletnega tabora v Novem mestu se udeležuje okoli 90 mladih. Udeleženci so lahko v šestih dneh spoznali veščine preživetja v naravi in na bojišču, veščine gorništva, osnove prve pomoči in streljanja z zračno puško. Ogledali so si tudi predstavitev različnih enot Slovenske vojske.

Na današnji, zadnji dan na taboru so se jim pridružili tudi starši, zbrane pa je poleg Šarca pozdravila tudi državna prvakinja v streljanju z zračno puško Lana Miuc Zelko. Na taboru so predstavili vojaški poklic in možnosti za sodelovanje s Slovensko vojsko.

Še okoli 240 mladih se v teh dneh udeležuje podobnega tabora v Bohinjski Beli in ga prav tako zaključujejo danes. Enak tabor bo prihodnji teden znova potekal v Novem mestu. Napovedana je udeležba 140 mladih.

Od leta 2019 ministrstvo pripravlja tudi zimsko izvedbo tabora, ki je prav zelo dobro obiskan, so še zapisali.

M. K.

Galerija