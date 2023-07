Enkrat na Muhaberju, dvakrat v Kerinovem Grmu - gorelo v zabojniku in na strnišču

1.7.2023 | 08:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.53 je na Muhaberju, občina Novo mesto, gorel zabojnik na komunalnem otoku. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili plastičen zabojnik za komunalne odpadke, ki je bil v požaru uničen.

Ob 22.04 je v bližini romskega naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo strnišče. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog so požar na površini dvesto kvadratnih metrov pogasili.

Vse skupaj se je ponovilo ob 22.57, ko je v bližini romskega naselja strnišče spet gorelo na dveh lokacijah. Ponovno so posredovali gasilci PGE Krško in PGD Veliki Podlog in pogasili požar na približno enaki površini kot prvič.

M. K.