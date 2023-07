V Artičah etnološko dediščino povezali s turizmom in drugimi dejavnosti

Brežice/Artiče - V vaškem etnološkem muzeju na prostem na severnem obrobju Artič pri Brežicah je od danes mogoče obiskati kompleks t. i. Banove domačije. Brežiška občina je za njeno postavitev, ureditev in restavracijo do zdaj odštela nekaj več kot 100.000 evrov, za njeno turistično revitalizacijo pa bo šlo še približno 50.000 evrov, v glavnini evropskih sredstev.

Gre za nekaj manj kot 50.000 evrov vreden devetmesečni partnerski projekt Občine Brežice Banova domačija - okusimo dediščino z revitalizacijo etnološke dediščine in njeno turistično izrabo, za katerega bo Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja prispeval nekaj manj kot 40.000 evrov, so predstavniki partnerjev povedali na včerajšnji novinarski konferenci.

Projekt predvideva revitalizacijo skupne etnološke dediščine in družbene infrastrukture Banove domačije ter obogatitev posavske turistične butične ponudbe s pridihom domačega, izvirnega in edinstvenega, so pojasnili.

Predvidene projektne dejavnosti med drugim obsegajo nakup opreme za informacijsko-sprejemni prostor Banove domačije, ureditev zunanjega dela kmečke hiše, vzpostavitev dodatne turistične ponudbe in pestrega doživljajskega programa zaigrane t. i. žive kulture s petzvezdično ponudbo ter še promocijo omenjene turistične točke, je navedla vodja projekta in oddelka za družbene dejavnosti brežiške občinske uprave Matejka Gerjevič.

Pri snovanju in izvedbi projekta so se z brežiško občino partnersko povezali Posavski muzej Brežice, brežiški občinski Zavod za podjetništvo, turizem in mladino, Invalidsko podjetje Lumia, Turistično društvo Artiče in Sadjarsko društvo Artiče.

S projektom doživljajske domačije bodo spodbujali povezovanje s kmetijstvom in rokodelstvom. Poskrbeli bodo tudi za poglobljena doživetja naravne in kulturne dediščine. Banovo domačijo bo možno julija, avgusta in septembra obiskati vsak petek in soboto, je še dejala Gerjevičeva.

Po podatkih direktorice brežiškega Posavskega muzeja Alenke Černelič Krošelj želijo s kompleksom Banove domačije, ki obsega v celoti ohranjeno tradicionalno pritlično leseno kmečko hišo s pripadajočimi gospodarskimi poslopji in drugo infrastrukturo, poustvariti in predstaviti območno podeželsko oz. kmečko življenje s preloma 19. v 20. stoletje.

Banovo domačijo za zdaj upravlja Krajevna skupnost Artiče, kako bodo to uredili v nadaljevanju, pa naj bi ugotovili tudi z včeraj predstavljenim projektom, je še dejala Černelič Krošljeva.

Banovo domačijo so leta 2003 razglasili za lokalni kulturni spomenik. V enem njenih gospodarskih poslopij je na ogled stalna etnološka razstava Posavje - sadjarski raj. Pri prenovi strehe Banove domačije je z manjšim denarnim vložkom sodelovalo ministrstvo za kulturo, so še navedli na novinarski konferenci.

