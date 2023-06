Na koncu je Glavni trg zagorel

30.6.2023 | 14:15

Občinstva tudi tokrat ni manjkalo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Sinoči se je z ognjeno predstavo Lumierie italijanske skupine Cia Opere Fiammae zaključil letošnji festival uličnih cirkuških in drugih predstav Rudi Potepuški, pred njimi so člani prav tako italijanskega Stalker Teatra z novomeškimi otroci na Glavnem trgu pred rotovžem postavili veličastno skulpturo iz raznobarvnih palic, ki nekoliko spominja na zadnje skulpture novomeškega slikarja Hama Čavrka, popoldanski program pa je z imenitno predstavo za otroke odprla klovnesa Eva Škofič Maurer v vlogi klovnese Sfrčljane.

Za konec je bila ognjena predstava Lumierie italijanske skupine Cia Opere Fiammae.

Tako v sredo kot tudi v četrtek so v okviru festivala, ki ga je tudi tokrat priredila novomeška založba Goga, dopoldne in popoldne na Glavnem trgu potekale cirkuške delavnice za otroke, popoldanske in večerne predstave pa so tudi tokrat pritegnile precej številčno občinstvo.

I. V.

