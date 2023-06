Tina Šutej prvo ime mitinga v Novem mestu

30.6.2023 | 13:20

Mednarodni atletski miting so predstavili na današnji novinarski konferenci. Na sliki (z leve): atletinja Eva Murn, vodja tekmovanja Kim Zelič, predsednik Atletskega kluba Krka Andrej Jeriček in atlet Matevž Šuštaršič.

Novo mesto - Stadion Portoval bo prihodnji teden, v torek, 4. julija, prizorišče 34. mednarodnega atletskega mitinga, ki bo četrti v seriji tekmovanj za Mednarodno atletsko ligo. Miting, ki ga organizira Atletski klub Krka, bo letos prvič štel tudi za točkovanje Mednarodne atletske zveze (World Athletics), zato je zanimanje za nastop na mitingu še toliko večje. Organizatorji pričakujejo udeležbo okoli 200 tekmovalcev iz sedmih držav. Prvo ime mitinga v Novem mestu bo skakalka ob palici Tina Šutej, ki je letos februarja v Ostravi postavila nov dvoranski državni rekord (4,82), tri mesece kasneje pa v Dohi izenačila še državni rekord na prostem (4,76).

V ženski konkurenci bomo spremljali odlično brežiško atletinjo Niko Glojnarič, ki se bo v teku z ovirami pomerila tudi z domačinko Evo Murn. »Vsako leto do sedaj sem tekmovala na mitingu v Novem mestu. Ta tekma mi veliko pomeni, saj tekmujem na domačem terenu in pred domačim občinstvom. Pričakovanja so velika, osebnih rekordov se vedno veselimo in videli bomo, kako se bo izteklo,« je na novinarski konferenci pred mitingom povedala Eva Murn.

Kaj lahko pokaže Durjava?

Na mitingu bomo lahko spremljali 13 moških in 9 ženskih disciplin, kar je največ v zgodovini novomeškega mitinga. Že devetič bodo pripravili memorialno disciplino – met kopja, ki jo prirejajo v spomin na nekdanjega novomeškega metalca kopja prof. Marijana Špilarja, kjer se bodo merili Dejan Mileusnić, stari znanec novomeškega mitinga iz Bosne in Hercegovine, Srb Vedran Samac in slovenski rekorder Matija Kranjc, od domačih atletov pa se v tej disciplini največ pričakuje od mladega Krkinega upa Anžeta Durjave, ki je na ekipnem državnem prvenstvu v začetku junija dosegel izid 78,81, kar je vsega dobra dva metra manj od državnega rekorda.

Med domačimi atleti se bodo na atletskem mitingu predstavili tudi Klara Ljubi, ki je letos na svetovnem pokalu v gorskih tekih zasedla drugo mesto, Lovro Šimec, 18-letni perspektivni atlet, ki v svoji starostni kategoriji posega po najvišjih rezultatih, in že omenjena Eva Murn, ki se bo čez slab mesec dni udeležila 31. poletne Univerzijade na Kitajskem.

Brez Šuštaršiča

Žal pa med nastopajočimi ne bomo spremljali Matevža Šuštaršiča, ki bo zaradi poškodbe zadnje stegenske mišice primoran izpustiti miting v Novem mestu: »Letos se mitinga zaradi poškodbe žal ne morem udeležiti. Vedno sem rad nastopal tukaj, saj so tu pogoji za tekmovanje zares odlični,« je svoje razočaranje na novinarski konferenci izrazil Šuštaršič.

Skupni nagradni sklad 34. atletskega mednarodnega mitinga v Novem mestu znaša 5.100 evrov, ki jih bodo razdelili med osem atletov in atletinj, ki bodo dosegli najboljše rezultate na mitingi. Še posebej bodo nagrajeni najboljši trije tekmovalci v metu kopja.

"Namen letošnjega atletskega mitinga je ponuditi priložnost mladim domačim atletom, da se pomerijo v močni mednarodni konkurenci," je povedal vodja tekmovanja Kim Zelič. V okviru mitinga bo tako potekal tudi Miting mladih v disciplinah 60 metrov, 600 metrov, 110 metrov ovire in met diska.

Anže Borin