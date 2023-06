Ves dan krožila po vaseh - plen iskala pod pretvezo, da sta uslužbenca Elektra

30.6.2023 | 12:30

Ob najmanjšem sumu pokličite policijo!

Na dvorišče stanovanjske hiše v Gorici pri Raztezu na območju PP Krško sta se včeraj v jutranjih urah z osebnim avtomobilom Renault megane temnejše barve, ljubljanskih registrskih oznak, pripeljala neznanca. Pod pretvezo, da sta uslužbenca elektro podjetja in si ogledujeta lokacije za postavitev drogov, sta stanovalca zvabila iz hiše. Eden ju je zamotil s pogovorom, drugi pa je v tem času vstopil v hišo, pregledal prostore in ukradel denar ter zlat nakit v skupni vrednosti okoli 1300 evrov. Stanovalca sta šele po njunem odhodu ugotovila, da sta bila okradena.

O enakem opisu osumljencev in vozilu so bili popoldne obveščeni tudi metliški policisti. Dvojica se je pripeljala na dvorišče stanovanjske hiše v Križevski vasi in se prav tako predstavila za uslužbenca elektro podjetja, ogledovala naj bi si lokacije za postavitev drogov. Ko pa sta opazila, da sta stanovalca ob izstopu iz hiše zaklenila vrata, sta takoj sedla v avto in se brez pojasnila odpeljala.

Okoli 17.30 je o sumljivih neznancih policiste obvestila občanka iz naselja Križe v občini Novo mesto. Osumljenca enakega opisa sta se pripeljala na dvorišče in jo spraševala, ali v hiši prebiva sama in kdaj se vrnejo ostali stanovalci. Prijaviteljica ju je odslovila, moška pa sta se odpeljala.

Kot danes sporočajo s PU Novo mesto, policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in aktivnosti za izsleditev osumljencev. Ugotovili so, da sta se prevažala z osebnim avtomobilom, na katerem sta bili nameščeni registrski tablici, ki sta bili 27. 6. ukradeni v Ljubljani.

Na Policijski upravi poudarjajo: ne nasedajte goljufom in ne spuščajte neznancev v svoje domove!

Kot poročamo vedno ob takšnih primerih, so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so pogostejše dopoldne. Storilci žrtve zamotijo s pogovorom in se predstavljajo kot delavci elektro, komunalnih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost, sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in iščejo, kar se jim zdi vredno ukrasti. Oškodovanci največkrat šele po njihovem odhodu ali celo v naslednjih dneh ugotovijo, da so bili žrtev kaznivega dejanja.

Ob nenapovedanih obiskih neznancev naj bodo zato ljudje še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in naj jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi če hišo zapustijo le za kratek čas ali zaradi dela na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113, še pozivajo na PU Novo mesto.

Kolesarka hudo poškodovana

Včeraj okoli 14.30 so policiste iz bolnišnice obvestili, da oskrbujejo huje poškodovano žensko, ki naj bi padla s kolesom. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo na lokalni cesti pri naselju Prevole, kjer je 55-letna voznica električnega kolesa zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad kolesom in padla.

Prvič ni upošteval prepovedi, drugič so mu zasegli avto

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila iz Mengša.V litru izdihanega zraka je imel 0,34 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, kar pa ni upošteval, saj so ga kasneje kontrolirali policisti na območju Dobrave. Avtomobil so mu tokrat zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tatu iz Kerinovega Grma

Policisti PP Krško so bili včeraj okoli 11. ure obveščeni, da naj bi iz prodajalne v Krškem neznanci ukradli več izdelkov in pobegnili. Takoj so se odzvali in na podlagi opisa avtomobil izsledili in ustavili v Veliki vasi. 44-letnemu osumljencu iz Kerinovega Grma so zasegli ukradene predmete in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper njega bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Na delovišču v Novem mestu je med 28. 6. in 29. 6. nekdo ukradel električne vodnike in vlomil v zabojnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 500 evrov škode.

Na parkirnem prostoru na Biču je včeraj med 5. in 14. uro nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. odnesel sicer ni ničesar, zaradi poškodbe vozila pa je nastalo za okoli 800 evrov škode.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Jesenice na Dolenjskem, Brežice, Dobova, Nova vas pri Mokricah, Podgračeno, Šentlenart, Mihalovec) izsledili in prijeli 67 državljanov Maroka, devet državljanov Nepala, devet državljanov Rusije, osem državljanov Pakistana, štiri državljane Afganistana, štiri državljane Indije, tri državljane Šrilanke, tri državljane Alžirije, državljana Konga in državljana Palestine. Na območju PP Črnomelj (Paunoviči) so prijeli šest državljanov Maroka in na območju PP Metlika (Rakovec) deset državljanov Bangladeša in pet državljanov Rusije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 93. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 250 klicev. Obravnavali so prometni nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmtono škodo. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 16. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe, grožnje, vloma in tatvin ter posredovali zaradi požara, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

