Upokojenci bodo danes skupaj s pokojnino za junij prejeli tudi letni dodatek

30.6.2023 | 08:30

Upokojenci bodo danes skupaj s pokojnino za junij prejeli letni dodatek, ki pomeni podobno kot regres za aktivne prebivalce. Izplačan bo v petih različnih zneskih od 145 do 455 evrov, pri čemer bodo višji znesek prejeli tisti z nižjimi pokojninami, manjšega pa tisti z večjimi pokojninami. Dodatek v treh različnih višinah bo izplačan tudi invalidom.

Letni dodatek bo prejelo 622.361 upravičencev, med njimi 609.498 prejemnikov pokojnin in 12.863 prejemnikov nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) bo za izplačilo dodatka v juniju namenil 165,5 milijona evrov, kar je dobrih 4,4 milijona evrov več kot v enakem mesecu lani, je za STA povedal Tone Zorc iz sektorja za nakazovanje pokojnin na Zpizu.

Prejemniki pokojnin v višini do 600 evrov bodo prejeli najvišji dodatek, tisti s pokojnino nad 600 do 720 evrov dodatek v višini 315 evrov, tisti s pokojnino nad 720 do 850 evrov pa 255 evrov. Prejemniki s pokojnino nad 850 evrov do 1020 evrov so upravičeni do 205 evrov dodatka, prejemniki s pokojnino nad 1020 evrov pa do najnižjega, je dejal Zorc.

Prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja v znesku do 850 evrov medtem pripada 255 evrov dodatka, tistim z nadomestilom nad 850 do 1020 evrov 205 evrov, tistim z nadomestilom nad 1020 evrov pa 145 evrov.

Prejemnikom pokojnin po mednarodnih pogodbah, ki pokojnino za pokojninsko dobo v Sloveniji prejemajo denimo v sorazmernem delu in zavodu še niso poslali dokazila o višini tuje pokojnine, bo letni dodatek v primeru upravičenosti do njega nakazan septembra ali novembra.

STA; M. K.