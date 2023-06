FOTO: Na AC pogorel avto; jutranji potres pri Črnomlju

30.6.2023 | 07:00

Včeraj na Medvedjeku (Foto: PGD Trebnje)

Ob 13.06 je na avtocesti v smeri Ljubljane, pred pokritim vkopom Medvedjek, občina Trebnje, gorelo osebno vozilo. Požar so začeli gasiti mimo vozeči, dokončno pa so ga pogasili gasilci PGD Trebnje. Vozilo je uničeno.

Jutranja budnica

Danes zjutraj ob 6.03 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,2 v bližini Črnomlja, 71 km jugovzhodno od Ljubljane.

Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Semiča, Črnomlja in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANIŽARICA, na izvodu BLATNIK;

- od 8.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. LOKVICA, izvod Levo;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod 3 Rezervoar, TP RADOVICA 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8.00 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELENDOL, TP DOL. DOLE, TP DOLE, TP GOR. DOLE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Čanje, nizkonapetostno omrežje – Korene med 8:00 in 14:00 uro, TP Brestanica trg, nizkonapetostno omrežje Proti trgu, pretvornik med 09:00 in 11:00 uro, TP Dorc, nizkonapetostno omrežje Likarjeva med 08:00 in 12:00 uro, TP Krška vas SCT, nizkonapetostno omrežje – Krška vas med 09:00 in 11:00 uro, TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – Smer sever Rostohar med 08:30 in 11:00 uro, TP Cirnik, nizkonapetostno omrežje – Gaj med 08:00 in 13:00 uro, na območju TP Senuše pa med 08:00 in 14:00 uro.

M. K.