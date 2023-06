FOTO: Na uvozu na AC tovornjak po ograji

29.6.2023 | 18:45

Nesreča na avtocestnem uvozu (Foto: PGE Krško)

Davi ob 5.10 je na uvozu na avtocesto Obrežje – Čatež, občina Brežice, tovorno vozilo trčilo v obcestno ogrado. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, preprečili iztekanje motornih tekočin in goriva v meteorne jaške, prečrpali pogonsko gorivo, s tehničnim posegom odstranili uničeno obcestno ogrado in podrte stebre razsvetljave ter nudili pomoč policiji, DARS-u in vlečni službi. Poškodovanih ni bilo.

Gasilci odprli avto

Ob 7.02 so na Bračičevi ulici na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila.

Gasili ob cesti

Ob 14.47 pa so ob lokalni cesti Krka–Hočevje, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Krka pogasili manjše nenadzorovano kurišče.

M. K.