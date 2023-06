Vohun v Cekljah ob Krki?

29.6.2023 | 14:55

Dogajanje in razstavljeno opremo je na dnevu odprtih vrat cerkljanske vojašnice vestno beležil tudi novinar Dolenjskega lista.

Kjer je bilo dovoljeno, seveda. (Foto: arhiv; M. Luzar)

Cerklje ob Krki - Ruski državljan je na nepooblaščenem mestu fotografiral vojaška letala v hangarju cerkljanske vojašnice, danes poroča portal nacionalne televizije MMC. To naj bi se zgodilo 4. junija na dnevu odprtih vrat posavskega vojaškega letališča. Takrat naj bi v enem od hangarjev opazili mlajšega moškega, ki je fotografiral opremo in prostore, in sicer na nepooblaščenem mestu, saj je bilo vse, kar je bilo namenjeno ogledu javnosti, razstavljeno, piše MMC in dodaja, da je to počel precej natančno, zato je posredovala vojaška policija. Izkazalo se je, da gre za ruskega državljana, neuradno študenta, ki študira v Novem mestu.

Vojaška policija ga je pridržala in izprašala, obvestila inšpektorat za obrambo in izpustila. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je na povpraševanje TV Slovenija odgovorila, da teh podatkov javno ne komentira, z ministrstva za obrambo so potrdili, da so neobičajna dejavnost obiskovalca cerkljanskega letališča pristojni preverili, s policije pa so sporočili, da so s primerom seznanjeni zaradi zaprosila pristojnih služb ministrstva za obrambo, s katerimi so v stiku.

O dnevu odprtih vrat v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki smo prvo junijsko nedeljo poročali tudi na našem portalu, saj se je prav na ta dan s postrojem začela tudi mednarodna vojaška vaja Jadranski udar 2023.

M. K.