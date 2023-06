Potrjen proračun '24: Osrednja naložba bo nov vrtec

29.6.2023 | 12:50

Foto: L. Uhan; Občina Mirna

Mirna - Člani in članice občinskega sveta Občine Mirna so na zadnji seji sprejeli proračun za prihodnje leto.



Proračun za leto 2024 predvideva 4,8 milijona evrov prihodkov in 5,4 milijona odhodkov, pri čemer bo občina, kot sporoča, za naložbe namenila 2,4 milijona evrov. Zadolževanje je predvideno v višini 700 tisoč evrov. »Veseli me, da so občinski svetniki potrdili proračun za leto 2024, kajti temelj za podpis pogodbe z izvajalcem, ki bo izbran na osnovi javnega razpisa, je, da sta sprejeta tako proračun za leto 2023 kot tudi proračun za leto 2024 ,« pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Osrednja naložba prihodnjega leta je tako izgradnja novega, 8-oddelčnega vrtca, za katerega občina prihodnje leto v proračunu namenja 1,65 milijona evrov, pri čemer bo naložbo resorno ministrstvo sofinanciralo v višini 0,87 milijona evrov. Trenutno je v postopku izbor za izvajalca del, so sporočili z mirnske občine.

Prihodnje leto bo občina sicer poleg vrtca med drugim namenila še po 50 tisoč evrov za ceste in čistilno napravo, za obvoznico 45 tisoč, za deponijo Globoko pa 90 tisoč evrov.

M. K.

Zvočni zapisi Dušan Skerbiš o proračunu 2024 Dušan Skerbiš o proračunu 2024