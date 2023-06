Spominska slovesnost v Rigoncah

29.6.2023 | 14:00

Mitja Teropšič in Ernest Breznikar (Fotografije: Občina Brežice)

Govor župana

Intervencijska enota

Mitja Teropsič

Praporska zastava

Spomenik

Rigonce - Kljub močnemu nalivu se je tudi letos v vasi Rigonce pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo na torkovi spominski slovesnosti zbralo veliko število ljudi, ki so poklonili spominu na padlega borca Jerneja Molana in vsem, ki so leta 1991 obranili Slovenijo. Osamosvojitvena vojna in boj v Rigoncah sta pustila močan pečat v tem obmejnem kraju in v celotni občini, kjer je 27. junija že 32. leto zapored potekala komemoracija, so sporočili iz Brežic.

Pred začetkom spominske slovesnosti je bil izveden protokol podelitve in razvitja praporske zastave Intervencijskega voda Teritorialne obrambe Brežice. Zbrane je nagovoril nekdanji načelnik 25. območnega štaba Teritorialne obrambe Mitja Teropšič, ki je orisal bojno pot enote in pomen vojaških simbolov ter se zahvali županu in občinskemu svetu za podelitev domicila in finančno pomoč za dejavnost veteranskih organizacij.

Pri svečani podelitvi praporske zastave sta sodelovala župan Občine Brežice Ivan Molan in polkovnik Ernest Breznikar, nekdanji vojni poveljnik 25. območnega štaba Teritorialne obrambe. Podeljevalec zastave Mitja Teropšič je to izročil poveljniku Intervencijskega voda Antonu Maroltu z besedami: »Predajam vam praporsko zastavo vašega voda kot simbol in hkrati zahvala za vaša hrabra dejanja v času osamosvajanja Slovenije. Nosite jo ponosno in visoko dvignjeno, v spomin na padlega sobojevnika Jerneja Molana, na vaš boj in v spomin na Teritorialno obrambo, ki je v vojni leta 1991 obranila in zavarovala osamosvojitvene procese v Sloveniji. Naj ne bo nikoli pozabljeno!«

Na komemoraciji, ki jo organizira Občina Brežice v sodelovanju s krajani, sta se s polaganjem venca borcu in občanu poklonila delegacija Občine Brežice v sestavi svetnikov občinskega sveta Aleksandra Gajskega, Stanke Preskar in Stane Tomše ter delegacija predstavnikov veteranskih organizacij - Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo (OZVVS) Brežice in Intervencijske enote Teritorialne obrambe Brežice, Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZBV NOB) Brežice, Policijskega veteranskega društva (PVD) Sever Posavje in Zveze slovenskih častnikov (ZVČ) Brežice. Častni pozdrav so Jerneju Molanu kot vsako leto doslej namenili soborci iz Intervencijske enote Teritorialne obrambe pod vodstvom Antona Marolta.

Na komemoraciji je spregovoril župan Občine Brežice Ivan Molan. Dejal je, da se »veličina države in naroda meri tudi po tem, kako ohranja spomin na dogodke in ljudi, ki so zaslužni za svobodo in za suverenost. V lokalni skupnosti se tega zavedamo, zato vsako leto pripravimo spominsko slovesnost ter redno zagotavljamo sredstva za delovanje in programe veteranskih organizacij, ki skrbijo tudi za spominska obeležja. Ponosen sem, da ste v naši občini ljudje, ki vse od prelomnega leta 1991 čutite skrb za ohranjanje spomina, in zvesto sodelujete pri oblikovanju te slovesnosti.«.

Poudaril je še, da »je naša dolžnost do padlih za domovino in do njihovih svojcev ohranjati spomin in zavest, da samostojnost in neodvisnost slovenskega naroda nista samoumevni. Mladim, rojenim po letu osamosvojitve, bomo spoštovanje do dogodkov in ljudi, ki so imeli ključne vloge v vojni za neodvisnost, privzgojili samo z lastnim zgledom.«

V času slovenske osamosvojitvene vojne je Jernej Molan padel kot prva žrtev med pripadniki Teritorialne obrambe. Leta 1992 je posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Od leta 2012 se po borcu Jerneju Molanu imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki. Občinski svet Občine Brežice mu je ob 30. obletnici samostojnosti posthumno podelil naziv častnega občana Občine Brežice v priznanje in zahvalo za izjemne zasluge pri obrambi domovine

Na slovesnosti so s častno vojaško stražo sodelovali pripadniki Slovenske vojske iz Vojašnice Jerneja Molana Cerklje ob Krki, Gasilski pihalni orkester Loče pod vodstvom dirigenta Mirana Petelinca, mlada glasbenika Nika Blažinč (klarinet) in Nik Hribar (harmonika), Mešani pevski zbor KD Franc Bogovič Dobova pod vodstvom Aljaža Božiča in recitatorka Anja Urek, so še zapisali v občinskem sporočilu za javnost.

M. K.