Davil jo je pred hišo, najhujše preprečil sosed; vroče tudi v Smolenji vasi

29.6.2023 | 10:20

Črnomaljski policisti so včeraj dopoldne posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Črnomlja. Ugotovili so, da je 40-letni moški izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Nasilnež je z žrtvijo ponižujoče ravnal, jo žalil in preganjal iz skupnega bivališča. Žensko je davil pred stanovanjsko hišo, posredoval je sosed, ki je preprečil nadaljnje nasilje, moški pa je pred prihodom policistov odšel s kraja. Policisti so 40-letnemu osumljencu izrekli prepoved približevanja zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil življenje, osebno varnost in svobodo žrtve. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Nasilneža bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini, so sporočili s PU Novo mesto.

Vroče tudi v Smolenji vasi

Policisti PP Novo mesto so nekaj po 17. uri posredovali v Smolenji vasi zaradi spora in groženj med dvema moškima. 38-letnik in 58-letnik sta drug drugemu grozila, njune izjave pa so bile nasprotujoče. 38-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola in so ga že večkrat obravnavali zaradi kršitev javnega reda in miru, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Ukradli drage folije za ovijanje bal

Iz gospodarskega objekta v Trebnjem je v noči na sredo nekdo ukradel 22 folij in dve mreži za ovijanje bal. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2.700 evrov.

Na parkirnem prostoru v Novem mestu je sinoči med 19. in 23. uro neznanec iz odklenjenega osebnega avtomobila izmaknil torbico, v kateri je bilo okoli 400 evrov gotovine.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Loče, Slovenska vas, Obrežje, Brežice) izsledili in prijeli 49 državljanov Bangladeša, 27 državljanov Pakistana, 26 državljanov Maroka, 17 državljanov Konga, deset državljanov Afganistana, štiri državljane Indije, tri državljane Iraka, dva državljana Sierra Leone, državljana Turčije in državljana Haitija.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 239 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli vozila dvema kršiteljema cestno prometnih predpisov, ki sta vozila brez veljavnih vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 21. kršitev javnega reda in miru in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe in tatvin. Posredovali so zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.