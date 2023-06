Goreli traktor, ciprese in smeti; žival v omari za čevlje

Gasilci velikokrat gasijo goreče ciprese. (Foto: arhiv)

Minulo noč ob 0.07 je pri naselju Vranoviči, občina Črnomelj, ob gozdu gorel traktor. Gasilci PGD Črnomelj in Vranoviči so pogasili požar in odklopili akumulator.

Sinoči ob 19.55 so pri Stranski vasi, občina Novo mesto, gorele smeti in ciprese. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas.

Ob 20.26 je ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorel kup smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Nepovabljen gost

Ob 7.42 so v Dolenjih Laknicah, občina Mokronog-Trebelno, gasilci PGD Mokronog pomagali pri odstranitvi manjše živali, ki se je zavlekla v omaro za čevlje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 12:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RATEŽ VOVKO;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRMAČINA, izvod Krmačina.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS, izvod 4. POT NA GORJANCE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BIŠKA VAS, izvod 4. BIŠKA VAS DESNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Preko proge predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krškega (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Leskovec Gmajna1 med 8. in 15. uro; na področju Brežic (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Krška vas, nizkonapetostno omrežje – smer sever Rostohar med 8.30 in 11. uro.

