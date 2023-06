Kako do subvencionirane obrestne mere in ugodnih posojil z garancijami?

29.6.2023 | 08:30

Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z občinami Dolenjske Toplice, Kočevje, Novo mesto, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Straža, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk malemu gospodarstvu tudi v letu 2023 omogoča sofinanciranje subvencije obrestne mere podjetniških posojil na področju Dolenjske.



Prijavijo se lahko:

- mikro in male gospodarske družbe,

- samostojni podjetniki,

- fizične osebe z registrirano dopolnilno dejavnostjo in

- socialna podjetja.

Vloga in dodatne informacije so na voljo na: https://www.rc-nm.si/povabilo-sofinanciranje-subvencije-obrestne-mere-podjetniskih-kreditov-na-obmocju-dolenjske-2023/

Objavljen je tudi Razpis garancij in posojil iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2023.

Denar je na voljo za vlaganje v osnovna in obratna sredstva, zaposlovanje in predfinanciranje projektov. Upravičenec lahko pridobi UGODNO POSOJILO in GARANCIJO v višini od 50 do 80 % odobrenega posojila. Za 18 občin (MO Novo mesto, Črnomelj, Dolenjske Toplice, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Mirna, Mirna Peč, Mokronog-Trebelno, Semič, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Trebnje, Žužemberk) je na voljo kar 6,3 mio EUR kreditnega potenciala.

Več informacij in razpisna dokumentacija na: https://www.rc-nm.si/razpis-garancij-in-posojil-iz-garancijske-sheme-za-dolenjsko-gsd-za-leto-2023/

