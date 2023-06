Še istega večera se je po naselju razširila vest o morilcema; zaslišali več prič iz Brezja

28.6.2023 | 18:50

Mirko Pilinger in Dejan Novak na predobravnavnem naroku. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču so z zaslišanjem prič nadaljevali sojenje Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, ki ju obtožnica bremeni umora 22-letnega Sabostjana Kovačiča v romskem naselju Brezje pri Novem mestu oz. pomoči pri tem. Večina prič je povedala, da je slišala več strelov, nekatere so za streljanje tudi posredno obremenile Pilingerja.

Če so na prejšnjem naroku večinoma zaslišali priče, ki so bile neposredno udeležene v dogajanju, je sodišče tokrat zasliševalo priče iz naselja Brezje, ki so dogajanje doživele posredno.

Večina od prič je povedala, da so usodnega dne zvečer v naselju slišale trk dveh avtomobilov, kot da bi prišlo do prometne nesreče. Nato je odjeknilo pet ali šest strelov. Najprej dva posamična strela, ki bi lahko prihajala iz pištole, nato še krajši rafal, ki bi lahko prihajal iz avtomatske puške.

Dedek umrlega Kovačiča, Brane Kovačič je povedal, da so se še istega večera po naselju razširile govorice, da sta njegovega vnuka ubila Pilinger in Novak. Pilinger naj bi enemu od krajanov, Elku Brajdiču, tudi sam povedal, da je ubil Kovačiča, in sicer neposredno po dogodku, ko naj bi bežal mimo njegove hiše. V preiskavi tega Brajdič sicer ni povedal preiskovalnemu sodniku, je pa povedal danes in zatrdil, da je zagotovo bilo tako. Pilinger je slednje zanikal in dejal, da Brajdič laže.

V preiskavi eno, na sodišču drugo

Nasploh so danes nekatere priče govorile nekoliko drugače, kot so povedale v preiskavi, ena izmed njih pa sploh ni želela pričati. Samanto Kovačič je na primer policistu neposredno po dogodku povedal, da je videl Pilingerja, kako je streljal s puško kalašnikov, danes pa je slednje zanikal, češ da v resnici ni videl, kdo je streljal. Zatrdil je, da je morda takrat govoril drugače, ker je bil v šoku.

Tudi Matija Brajdič ni bil več povsem prepričan, ali je policistu neposredno po dogodku res dejal, da mu je Pilinger rekel, da je bolje, da je on ubil Kovačiča, kot da je Kovačič njega. Izjavo Pilingerja je namreč danes povzel precej nejasno.

Naslednji narok bo v petek, ko bodo nadaljevali zaslišanje prič. Sprva je bilo za petek predvideno tudi zaslišanje dveh sodnih izvedencev, a je to prestavljeno na drugič.

Z avtom sta postavila blokado

Pilingerja obtožnica bremeni umora Kovačiča in poskusa uboja Demirja Brezarja, Novaka pa pomoči pri tem. Novaku obtožnica očita, da je 3. septembra lani okoli 22. ure po zabavi, ki je potekala v naselju Brezje, po vnaprejšnjem dogovoru s Pilingerjem z avtomobilom znamke Audi zapeljal pred avtomobil znamke Seat, v katerem je bil Kovačič, in ga blokiral. Nato naj bi iz Audija stopil Pilinger in iz brezobzirnega maščevanja začel streljati na potnike v Seatu, pri čemer je bil poleg Kovačiča, za katerega so bili streli usodni, zadet tudi Brezar, ki pa je dogodek preživel.

STA; M. K.