S spremembo normativa do več otrok v vrtcih; pazite, kje kampirate

28.6.2023 | 12:00

Točno je določeno, kje lahko takole uživate. NIkakor ne povsod ... (Foto: arhiv DL)

Črnomelj - Črnomaljski občinski svetniki so na včerajšnji seji med drugim sprejeli sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih, kar pomeni, da lahko vrtec sprejme več otrok.

Pazite, kje kampirate

Seznanili so se s poročilom Policijske postaje Črnomelj o varnostnih razmerah na območju občine ter z Akcijskim načrtom destinacije Bela krajina za obdobje 2023 – 2026 v okviru Zelene sheme slovenskega turizma. Sprejeli so tudi Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v Občini Črnomelj. Ta prepoveduje postavljanje šotorov, kamp prikolic ali drugih zasilnih objektov z namenom taborjenja in šotorjenja na območjih, ki niso predvidena za tovrstne dejavnosti in po novem kot kršitelja vključuje tudi fizično osebo.

Nova volilna komisija

Predstavniki občinskega sveta so na seji potrdili tudi novo občinsko volilno komisijo, saj je prejšnji potekel mandat. V novo komisijo so imenovani Jožica Miketič Vipavec, Igor Fortun, Franc Mravinec, Janez Jakša, Ines Ružić Vardjan, Igor Suhorepec, Martin Puhek in Ivan Trs.

M. K.