V jarek zapeljala prehitra 33-letna voznica; spet plenili po njivah

28.6.2023 | 12:50

33-letnica je z avtom končala v jarku. (Foto: PGE Krško)

Poročali smo že o včerajšnji popoldanski prometni nesreči pri Veliki vasi pri Krškem. S PU Novo mesto danes pojasnjujejo, da je 33-letna voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom in s ceste zapeljala v jarek. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Pri vlomu v hišo za 10.000 evrov škode

V noči na torek je z dvorišča stanovanjske hiše na Westrovi ulici v Novem mestu nekdo ukradel več cvetličnih korit z rožami in cipresami. Lastnike je oškodoval za okoli 400 evrov.

V Mrtvicah na območju PP Krško so v isti noči neznanci z njive izkopali in odpeljali okoli 150 kg krompirja.

Med 30. 5. in 27. 6. je v naselju Hrast pri Jugorju nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit, suhomesnate izdelke, steklenice z alkoholnimi pijačami in prenosni računalnik. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 10.000 evrov škode.

Policisti na Obrežju ujeli Ukrajinca pri prevozu migrantov iz Iraka

Policisti so včeraj popoldan med kontrolo prometa na Obrežju ustavili avto moldavskih registrskih oznak. Ugotovili so, da je državljan Ukrajine v vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Ukrajincu so vzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Bukošek, Nova vas) izsledili in prijeli 53 državljanov Maroka, 18 državljanov Bangladeša, 17 državljanov Pakistana, devet državljanov Indije, pet državljanov Rusije, tri državljane Turčije, tri državljane Alžirije, tri državljane Palestine, dva državljana Sirije, dva državljana Sierra Leone, dva državljana Kube, dva državljana Toga, dva državljana Kameruna, državljana Senegala, državljana Libije, državljana Jemna in državljana Gane in na območju Metlike dva državljana Maroka.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 63. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 186 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj goljufij, vloma, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari in tatvin ter posredovali zaradi sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.