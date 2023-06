Mohorjeva družba obdarila Društvo Kočevarjev staroselcev

28.6.2023 | 09:50

Župan Franc Vovk z veleposlanico Elisabeth Ellison-Kramer (Foto: Primož Primec)

V Občicah ob podarjenih knjigah

Občice - Avstrijska veleposlanica v Sloveniji mag. Elisabeth Ellison-Kramer in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu msgr. mag. Ivan Olip sta maja letos v Mestnem muzeju v Ljubljani ob prisotnosti nadškofa in metropolita msgr. Stanislava Zorete, evropske poslanke Ljudmile Novak, poslanca in člana parlamentarne Skupine prijateljstva z Avstrijo Rastislava Vrečka, predstavnice Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Natalije Toplak Koprivnikar, predstavnice Javne agencije za knjigo Vlaste Vičič in predsednika Kluba koroških Slovencev v Ljubljani Janeza Stergarja sedmim neprofitnim, socialnim in dobrodelnim ustanovam v Sloveniji ter Združenju/Associazione Don Mario Černet (Italija) podarila knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Društvu Kočevarjev staroselcev je avstrijska veleposlanica s predstavniki Mohorjeve družbe knjige slavnostno predala včeraj, in sicer na sedežu društva v Občicah. Predaje se je udeležil tudi župan Občine Dolenjske Toplice Franc Vovk.

Po uradnem delu je sledilo sproščeno druženje, so še sporočili iz društva.

