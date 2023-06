Podpisana pogodba za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v Kočevski Reki

28.6.2023 | 08:30

Tom Kres, direktor podjetja Trgograd, in župan Vladimir Prebilič (Foto: STA)

Kočevje/Kočevska Reka - Občina Kočevje načrtuje izgradnjo kanalizacije v Kočevski Reki. Za projekt, vreden 1,1 milijona evrov, je včeraj kočevski župan Vladimir Prebilič podpisal pogodbo z izvajalcem del, na javnem razpisu izbranim podjetjem Trgograd iz Litije. Z deli nameravajo začeti takoj.

Kot je ob podpisu pogodbe povedal Prebilič, gre za zelo pomemben projekt, saj v Kočevski Reki na kanalizacijo čakajo že 50 let. Projekt je pomemben tudi z ekološkega vidika, saj so imeli v tem delu občine do zdaj zastarel in slabo urejen mešani komunalni sistem, kjer ni bilo pravega nadzora nad odpadnimi vodami in fekalijami.

Na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje nameravajo v Kočevski Reki priklopiti vseh tamkajšnjih od 50 do 60 objektov. Po besedah župana gre za redko poseljeno območje, zato se mu zdi naložba še toliko bolj pomembna. "Z njo namreč dokazujemo, da tudi manj poseljena območja vidimo kot sestavni del naše občine in da pomembne projekte izvajamo tudi na takšnih območjih," je dejal.

Projekt bo stal 1,1 milijona evrov, od katerih bo okoli polovico prispevalo ministrstvo za naravne vire in prostor.

Sicer pa bodo v občini Kočevje čez poletje potekali trije večji projekti. Prvi je obnova občinske stavbe na Ljubljanski cesti, za katero župan verjame, da bo končana v roku, to je do septembra. Prav tako do septembra naj bi bila končana ureditev Zdravstvenega centra Kočevje, kjer bo vzpostavljen dializni center. V teku sta še obnova ceste in ureditev umirjanja prometa v Gorenju.

STA; M. K.

