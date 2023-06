FOTO: Z avtom v jarek; v nočni nesreči poškodovan otrok; potres pri Metliki

28.6.2023 | 07:00

Včerajšnja nesreča v Straži pri Raki (Fotografiji: PGE Krško)

Minulo noč ob 2.56 je na cesti Novo mesto - Metlika pri Vinji vasi, občina Novo mesto, osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator ter nudili pomoč pri oskrbi poškodovanega otroka, ki so ga reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pregledali in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 15.23 je v naselju Straža pri Raki, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste v obcestni jarek. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nasreče, izklopili akumulator na vozilu, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in pomagali reševalcem NMP Krško pri oskrbi poškodovane osebe. Reševalci NMP Krško so slednjo prepeljali v SB Brežice.

Potres

Sinoči ob 21.43 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,1 v bližini Metlike, 71 km jugovzhodno od Ljubljane. Čutili so ga posamezni prebivalci okolice Metlike. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOKI, TP ROŽNI DOL, TP GOR. LAZE.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEDEČA VAS;

- od 8:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG, izvod 4. PREŠERNOVA ULICA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Jančeva dolina, nizkonapetostno omrežje – Smer proti Malkovcu;

- od 9:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP postaje Prelesje vas, nizkonapetostno omrežje – Prelesje vas + Jurglič Božo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Potok, nizkonapetostno omrežje Novo naselje predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Brežice (nadzorništvo Brežice) pa na območju TP Brezina, nizkonapetostno omrežje Brezina proti silosom med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.