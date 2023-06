Festival na prostem - Krka Outdoor Festival

Novo mesto - V soboto se bo v športnem parku Loka z dopoldansko predstavitvijo društev, povezanih z reko Krko, in večernim koncertom, na katerem bosta nastopila skupina Koala Voice in DJ Neo, začel prvi tako imenovani Krka Outdoor Festival. Z njim bodo prireditelji iz Zavoda Novo mesto nekatere že tradicionalne prireditve na prostem, kot sta Krka živi in Skoki v Krko, prvič združili z dejavnostmi, ki jih bodo pripravili z več partnerji.

Tako bodo v ponedeljek popoldne skupaj s kolesarskim društvom Zverinice pripravili srednje zahtevno gorsko kolesarsko turo po okolici mesta, v torek ob 17. uri bo sprehod na temo Reka Krka kot fenomen in problem vodil biolog in naravovarstvenik Andrej Hudoklin, v sredo bo na vrsti družinsko potepanje med Otočcem in Strugo, v četrtek ob 18. uri bo čas za vožnjo s splavom Nika, v petek bo Jože Ravbar vodil lažjo rekreativno kolesarsko turo do gradu Otočec, ki se bo končala na Muzejskih vrtovih s koncertom Radeta Šerbedžije, v soboto bo čez dan na Krki mednarodna tekma v supanju, zvečer pa sprejem študentov, ki so sodelovali v tradicionalni akciji Grem domov v Novo mesto. Festival se bo v nedeljo končal s Skoki v Krko. Od torka do četrtka bodo na ploščadi pred Kulturnim centrom Janeza Trdine projekcije filmov, povezanih z naravo in rekami, s pogovori z avtorji.

Kot so prireditelji povedali na včerajšnji novinarski konferenci, bodo v slabem vremenu dejavnosti na prostem odpadle, projekcije filmov in pogovorni večeri pa se bodo preselili v dvorano Kulturnega centra Janeza Trdine. Vsi dogodki festivala bodo brezplačni.

Na novinarski konferenci so poleg tega predstavili še letošnji Jazzinty in KCJT Art kino - Poletne filmske večere, ki jih bo Kulturni center Janeza Trdine prirejal bo julija in avgusta ob torkih in četrtkih na ploščadi pred kulturnim centrom, kjer bodo predvajali umetniške filme, pretežno evropske in slovenske produkcije. Ogled filmov bo brezplačen, v slabem vremenu pa bo projekcija v dvorani. Poletne filmske večere bo 31. avgusta zaokrožil novi film novomeškega režiserja Žige Virca Poletje ’91.

