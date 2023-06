ODZIV NA PRISPEVEK: So želeli vse pomesti pod preprogo?

27.6.2023 | 18:55

OŠ Šmarjeta (Foto: arhiv DL)

V uredništvo smo prejeli odziv na prispevek z naslovom ''Ovadbe zaradi spolnega napada na učenca - So želeli vse pomesti pod preprogo?'':

Kot predsednik sveta zavoda OŠ Šmarjeta vam zagotavljam, da smo dosledno izvedli vse predpisane postopke, ki so bili potrebni za zasledovanje cilja zaščite in dobrobiti otrok naše šole. Skrbimo za skladnost z vsemi relevantnimi predpisi in smernicami ter si prizadevamo ustvariti varno in spodbudno učno okolje za naše učence.

Po prejetem predlogu Inšpektorata RS za šolstvo (»Inšpektorat«) (7. 11. 2022) sem v najkrajšem možnem roku sklical izredno sejo Sveta zavoda OŠ Šmarjeta, dne 14. 11. 2022. Vsi člani so bili seznanjeni z dopisom Inšpektorata (prejeli kopijo) in glede na usmeritve policije ter Inšpektorata opozorjeni, da se o zadevi (kazenska ovadba zoper strokovnega delavca šole zaradi suma kaznivega dejanja) v korist in zaščito otroka ter delavca javno ne razpravlja. Na glasovanju je Svet zavoda soglasno sprejel sklep, da se zavrne predlog razrešitve ravnateljice. Inšpekcijski postopek takrat ni bil zaključen.

Inšpektorat za šolstvo je uvedel spremljavo dela z izvedenci Zavoda RS za šolstvo, ki sta dlje časa spremljali delo in utrip na šoli. V obsežnem poročilu ni ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti.

Inšpektorat je občino, zbor delavcev in svet staršev obveščal o nedokončanem inšpekcijskem postopku ter o nedokazanih in nepotrjenih očitkih, s čimer je presegel svoje pristojnosti.

Svet zavoda redno obravnava zadeve po prioriteti, pri čemer se osredotočamo na ključna vprašanja, povezana z delovanjem in razvojem šole. Na sejah dosledno upoštevamo ustrezne protokole, ki so določeni za naša delovna srečanja, in si prizadevamo, da so vsi ukrepi izvedeni v predvidenem roku.

V skladu s tem je bila v sredo, dne 21. 6. 2023, izvedena izredna seja sveta zavoda.

Svet zavoda je obravnaval ukrepe, ki so bili sprejeti za zaščito žrtve ter ostalih učencev na OŠ Šmarjeta, in sicer:

- žrtvi je bila takoj po spornem dogodku nudena pomoč svetovalne službe, ki ji je bila ves čas na voljo;

- žrtvi je bil dodeljen zaupnik, ki si ga je izbrala sama;

- na izrednem sestanku učiteljskega zbora so bila strokovnim delavcem dana navodila, osredotočena na zavarovanje žrtve in ostalih otrok;

- imenovana je bila tudi ekipa za namen procesne intervencije ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja za pomoč žrtvi ter ekipa za namen procesne intervencije ob zaznavi in obravnavi medvrstniškega nasilja v oddelku žrtve;

- izpeljane so bile številne razredne ure na temo preprečevanja nasilja;

- posebna razredna ura o verbalnem nasilju, izpeljana s strani svetovalne delavke;

- izpeljava preventivne delavnice na temo vrstniškega nasilja, izvedena s strani kriminalistke Policijske uprave Novo mesto;

- izpeljava delavnice Društva za nenasilno komunikacijo v oddelku žrtve;

- 10 ur dodatnih delavnic v oddelku tretjega triletja;

- izpeljava predavanja za starše na temo vrstniškega nasilja, izvedeno s strani Društva za nenasilno komunikacijo;

- izpeljava raziskave o medvrstniškem nasilju v sodelovanju z Univerzo v Mariboru;

- takojšnja pomoč žrtvi in drugim učencem OŠ Šmarjeta v primeru izražene stiske, zaznanega verbalnega nasilja drugih učencev ter na podlagi izraženih stisk s strani staršev;

- idr.

Obravnaval je tudi očitke glede občasnega vračanja suspendiranega strokovnega delavca na šolo. V Prispevku je Dolenjski list poročal, da naj bi bil suspendirani delavec po izrečenem suspenzu večkrat v prostorih OŠ Šmarjeta, se tam sprehajal in pogovarjal z otroki. Omenjene navedbe po vedenju članov sveta niso resnične. Suspendirani strokovni delavec je od dneva suspenza v mesecu maju 2023 vstopil v upravni del OŠ Šmarjeta le enkrat. Takrat je prinesel na OŠ Šmarjeta dokumentacijo, vezano na delovno razmerje. Po vedenju članov sveta zavoda se suspendirani strokovni delavec na predmetni dan ni pogovarjal z učenci OŠ Šmarjeta ali se kakorkoli zadrževal na območju OŠ Šmarjeta, kar potrjujejo tudi posnetki šolskih kamer, v katere je po prejemu dopisa inšpektorata vpogledala pooblaščena oseba. Na dan prihoda je suspendirani strokovni delavec nemudoma dobil opozorilo, da mora čim prej zapustiti prostore OŠ Šmarjeta in da naj se več ne pojavlja v stavbi oziroma prostorih OŠ Šmarjeta.

Učiteljski zbor in svet staršev sta izvedla tajno glasovanje in izglasovala zaupnico vsem dosedanjim članom, ki sestavljajo organ Svet zavoda OŠ Šmarjeta.

Člani sveta so se strinjali, da ne želijo sprejemati odločitev glede predlogov inšpektorata na podlagi medijskih poročanj, in sklenili, da bo Svet zavoda OŠ Šmarjeta o njih odločal po pravnomočnem zaključku inšpekcijskega nadzora. Kljub temu je ravnateljica gospa Nevenka Lahne na seji podala odstop s funkcije. Člani sveta so izrazili zaskrbljenost glede nedokazanih in nepreverjenih informacij, ki jih objavljajo mediji, saj te škodijo ugledu šole in ustvarjajo vedno večji pritisk na zaposlene in učence OŠ Šmarjeta.

V Svetu zavoda se v celoti zavedamo pomembnosti dobrobiti otroka in si prizadevamo, da bi ta načelo vodilo vsa naša prizadevanja in odločitve v izobraževalnem procesu.

Bojan Kukman, predsednik sveta zavoda OŠ Šmarjeta