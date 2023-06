FOTO: V kampu razkrilo velik počitniški šotor, otroke preselili v gasilski dom

27.6.2023 | 18:10

Foto: PGD Podzemelj

Popoldne ob 16.40 sta v kampu v Podzemelju, občina Metlika, močan veter in deževje razkrila šotor, v katerem so kampirali otroci pod varstvom mentorjev.

Gasilci PGD Podzemelj, Gradac, Dobravice in Krasinec so opremo in otroke preselili v gasilni dom Podzemelj.

M. K.