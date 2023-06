Kobila ne bo več poplavljala; do Jernejevega prenovljen stadion ob šoli

27.6.2023 | 14:10

Podpis pogodbe za Kobilo (Fotografiji: Tanja Brate)

Podpis pogodbe za obnovo športnih površin

Šentjernej - Župan Občine Šentjernej Jože Simončič in direktor podjetja SPIT Gradbeni inženiring iz Solkana Miran Lozej sta te dni podpisala pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za suhi zadrževalnik na potoku Kobila. Ta bo po izgradnji bistveno pripomogel k zmanjšanju poplavne ogroženosti naselij na povodju potoka, so prepričani na šentjernejski občini.

Prenovljene športne površine ob šoli

Z direktorjem podjetja FS Group pa je Jože Simončič podpisal pogodbo za obnovo nogometnega in atletskega igrišča pri Osnovni šoli Šentjernej. Obnova zajema menjavo sintetične prevleke atletske steze, menjavo obstoječe zelenice nogometnega igrišča za umetno travo s pripadajočo opremo (novi goli, klopi za rezervne igralce …), opremljanje tribun s kakovostnimi sedali ter osvetlitev igrišča.

Pripravljalna dela že potekajo, naložba pa bo predvidoma zaključena še pred letošnjim Jernejevim.

M. K.