Odprli obnovljeno cesto v vasi Ratje

27.6.2023 | 13:00

Foto: Nataša Zupančič

Ratje - Težko pričakovano obnovljeno cesto so v vasi uradno odprli v petek popoldne.

Doslej ozka cesta, ki je bila v zelo slabem stanju, je dobila svojo pravo podobo in namen. Naložba v posodobitev kilometrskega odseka je znašala 150.000 evrov. Žužemberški župan Jože Papež je ob odprtju poudaril, da je ponosen na vaščane, saj so pri prenovi ceste aktivno sodelovali. Pridobili so vse služnosti ob trasi, trije vaščani so celo vzeli dopust in pomagali pri razširitvi ceste, gospodinje pa so poskrbele za okusne pripravljene malice. Vaščani so z lastnimi sredstvi sami uredili ekološka otoka in avtobusno postajališče.

Odprtja se je udeležila tudi poslanka v DZ Vida Čadonič Špelič in poudarila, da je vsaka obnova ceste pomembna za občane, veseli jo, ''da se v občini Žužemberk uresničujejo mali in veliki projekti.''

Vasi Ratje in Žvirče pa sta na otvoritvi prejeli torbo za prvo pomoč, ki jo je priskrbela in namenu predala Jožica Grden. Po uradnem delu se je druženje v vasi nadaljevalo.

M. K.

