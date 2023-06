Po padcu z nadstreška umrl 42-letni moški

Včeraj okoli 13.30 ure se je, kot smo že poročali, zgodila smrtna delovna nesreča na Leskovškovi cesti v Krškem. Po prvih ugotovitvah policistov je do nesreče prišlo pri odstranjevanju kritine na nadstrešku objekta. 42-letni moški, ki je stal na nadstrešku, je stopil na eno izmed plošč, ki se je prelomila, moški pa je padel na betonska tla in se tako hudo poškodoval, da je umrl na kraju nesreče. Okoliščine policisti še preiskujejo, o ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo. O nesreči sta bili obveščeni preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka, ki sta se udeležili ogleda, prav tako je na kraj prišla pristojna inšpektorica Inšpektorata RS za delo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Grozila in ga popršila s solzilcem

Nekaj po 11. uri sta na železniški postaji v Krškem dva neznanca s plinskim razpršilcem poškropila moškega, mu grozila in pobegnila. OKC je o dogodku takoj seznanil policiste na terenu in na podlagi opisa so pri Drnovem izsledili in ustavili avtomobil z 29-letnim in 17-letnim osumljencem iz Kerinovega Grma. Zasegli so jima plinska razpršilca in nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Zaradi kršitev jima bodo izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznik kombija lažje poškodovan

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili nekaj po 17. uri obveščeni o prometni nesreči v Suhorju pri Dolenjskih Toplicah. Ugotovili so, da je 34-letni voznik kombija zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v kamnito ograjo. Lažje poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Tatvine

Med 23. 6. in 26. 6. je v Šentjoštu nekdo s travnika ob stanovanjski hiši ukradel kardan za balirko in lastnika oškodoval za 600 evrov.

Z dvorišča objekta na Resslovi ulici v Novem mestu je včeraj nekaj po 13. uri nekdo odpeljal električno gorsko kolo Specialized Levo.

Med 25. 6. in 26. 6. je z dvorišča stanovanjske hiše na Vinjem Vrhu v občini Šmarješke Toplice nekdo ukradel dva avtomobilska akumulatorja in tri kolesa z motorjem, znamke Yamaha Versity, znamke Malaguti in Tomos MC 80. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4.500 evrov.

Hrvat nezakonito prevažal državljane Turčije

Policisti so včeraj okoli 12.30 na območju Obrežja ustavljali voznika osebnega avtomobila hrvaških registrskih oznak. Voznik znakov policistov ni upošteval, ko so ga vendarle prijeli, pa se je izkazalo, da je državljan Hrvaške v vozilu prevažal štiri državljane Turčije, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo. Voznika so pridržali.

Državljanu Hrvaške so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še potekajo

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 24 državljanov Bangladeša, 21 državljanov Pakistana, štiri državljane Rusije, tri državljane Afganistana, dva državljana Maroka, dva državljana Alžirije, dva državljana Iraka in državljana Indije. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 343 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 14 nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 17. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nasilništva, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, požara, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in nedovoljenih prehodov državne meje.

