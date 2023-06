O, Kočevsko! z naborom desetih izdelkov omejene izdaje

27.6.2023 | 09:30

V naboru desetih izdelkov sta tudi lesen ...

... in kvačkan medvedek. Ostale fotografije spodaj v fotogleriji. (Foto: Zavod Kočevsko)

Kočevje - Javni Zavod Kočevsko je lani razvil kolektivno blagovno znamko O, Kočevsko!, v sklopu katere so skupno certificirali že 76 lokalnih jedi, pridelkov in izdelkov. Zdaj so znotraj znamke pripravili še nabor desetih izdelkov omejene izdaje. Ta združuje vrhunske izdelke Kočevskega iz naravnih materialov in ekoloških sestavin v posebni poenoteni embalaži. Gre za kakovostne lokalne izdelke, kot so med, pivo, sir, kis, žganje, čaj, ročno izdelan obesek in izdelki iz keramike.

V nabor "limited selection" oz. omejene izdaje so se uvrstili:

Med iz Kočevskih gozdov (Čebelarstvo Stanislav Knežič in Čebelarstvo Ma-Ja),

Kočevsko pivo (Pivovarna MATT – pivo Pragozd, Kraljica Roga in Veronika),

Kočevski sir (Ekološka kmetija Konda in Ekološka kmetija Kocjančič),

Kočevski kisi (Zavoda Nesseltal Koprivnik),

Kočevska žganja (Čebelarstvo Stanislav Knežič),

Kvačkan medvedek (Ančka rada kvačka),

Eko čaj za prijatelje iz kočevskih gozdov (Društvo Herbs – Zelišča mame Ljube),

Lesen medvedek (Anže Kobola),

Potepnica – dilica z nožem (Anže Kobola) ter

Keramična skodelica in keramična žlica (Martina Osmak).

M. K.

