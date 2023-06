Poškodba na igrišču; prevračal se je s kombijem

27.6.2023 | 07:00

Sinoči ob 21.01 si je na igrišču na Cesti 4. julija v Krškem mlajša oseba pri padcu s kolesa poškodovala glavo. Reševalci NMP Krško so jo oskrbeli na kraju in prepeljali v ZD Krško.

Končal na travniku pod cesto

Ob 17.20 je v naselju Suhor pri Dolenjskih Toplicah voznik s kombiniranim vozilom zapeljal s ceste v ograjo, se večkrat prevrnil ter obstal na travniku pod cesto. Reševalci NMP Novo mesto so poškodovanega voznika oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem ter odklopili akumulator na vozilu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI DRAŠIČIH, v Hrib ravno.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 13.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽALOVIČE;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ in TP ŠENTJURIJ, izvod 4. GORA DESNO in 4. HMELJČIČ.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Debenc, nizkonapetostno omrežje Bevc-vodovod predvidoma med 8.00 in 14.00 uro.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Androjna predvidoma med 7:00 in 14:00 uro in na območju TP Šmarje 1, nizkonapetostno omrežje – Grobolšek, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

