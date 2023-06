Prenova stadiona - Atleti zdaj tečejo prvi krog

27.6.2023 | 08:20

Kot meni Henrik Omerzu, bi se brez obnove stadiona brežiški atletiki pisali negotovi časi. (Foto: M. L.)

Brežice - Atletski stadion Brežice pospešeno obnavljajo, potem ko dela, začetega lansko jesen, letos dolgo časa niso mogli nadaljevati zaradi neugodnega vremena. Obnovili ga bodo v več etapah in zdaj so nekako sredi prve od skupno šestih. Kot pravijo na občini, naj bi pridobili uporabno dovoljenje in predali objekt v uporabo do konca julija.

Brežiški atletski stadion v uporabo po napovedi do konca julija – Na treninge tudi v Zagreb – Tekaško stezo razširili na ciljni ravnini – Celotna obnova bo stala 1,6 milijona evrov, od tega dobrih 900.000 evrov predstavlja prva faza

M. Luzar