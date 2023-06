V hlevu padel in se hudo poškodoval; na 30-letnika padla bala sena; adrenalinski zaključek prireditve

26.6.2023 | 13:30

Po moškega, ki je padel z višine v hlevu, je prišel vojaški helikopter. (Foto: PGD Sevnica)

V soboto nekaj po 9. uri so bili sevniški policisti obveščeni, da reševalci v Marendolu oskrbujejo hudo poškodovanega moškega. Zbrali so obvestila, opravili ogled in ugotovili, da je 57-letni moški pri delu v hlevu z zgornje etaže z višine okoli petih metrov padel na betonska tla in se hudo poškodoval. Moški je bil s helikopterjem odpeljan v bolnišnico. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pokopala ga je bala sena

V soboto okoli 11.30 se je nesreča pri delu zgodila tudi na območju Slamne vasi. Metliški policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo pri spravilu bal sena, ko je z etaže kmetijskega objekta ena izmed bal padla na 30-letnega moškega in ga huje poškodovala. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o ugotovitvah s poročilom seznanili pristojno tožilstvo.

Pijan 18-letnik ukradel avto, vozil po gozdu in travniku ter se večkrat prevrnil

Včeraj med 5.30 in 7. uro, ko je kosil, je oškodovancu nekdo ukradel osebni avtomobil s prikolico, parkiran ob travniku. Avtomobil je bil odklenjen, v njem pa kontaktni ključi. Kmalu je bil v Trnovcu najden avtomobil, ki je bil močno poškodovan. Policisti so ugotovili, da je tatvine osumljen 18-letnik, ki nima vozniškega dovoljenja. Ukradel je avto in vozil po gozdni poti in travniku, kjer je izgubil oblast nad vozilom, se večkrat prevrnil in lažje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,64 miligrama alkohola. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče in ga ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja odvzema motornega vozila.

Nasilnež z noži grozil policistom

Včeraj popoldne so brežiški policisti prejeli klic na pomoč, ker naj bi v okolici Brežic pijan moški razbijal po hiši in ogrožal svojce. Ob prihodu policistov jim je nasilnež poskušal preprečiti izvedbo postopka in jim grozil z dvema nožema, ki jih je imel v rokah. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli noža, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Okoliščine še preverjajo in bodo po zaključeni preiskavi podali kazensko ovadbo zoper 44-letnega osumljenca, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Razgrajali na prireditvi, dva pridržali

Policisti PP Črnomelj so v noči na soboto posredovali na javni prireditvi v Črnomlju. Trije kršitelji z območja Črnomlja, ki so bili pod vplivom alkohola, niso upoštevali navodil in ukazov uslužbencev zasebno varnostne službe, zato so zoper njih uporabili prisilna sredstva in jih obvladali. Dva so odpeljali v prostore za pridržanje, vsem pa bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog.

Zasegi vozil - dva pijana in brez vozniške

V soboto dopoldne je na avtocesti v smeri proti Obrežju voznik osebnega avtomobila s prikolico vijugal po cestišču. Policisti PP Šentjernej so voznika izsledili in ustavili. Ugotovili so, da 42-letni državljan Francije nima ustreznega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,35 miligrama alkohola. Preprečili so mu nadaljnjo vožnjo, avtomobil so mu zasegli in o kršitvah seznanili pristojno sodišče.

Policisti PP Črnomelj so v soboto okoli 21. ure na območju Gradnika zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault scenic. Med postopkom so ugotovili, da 54-letni večkratni kršitelj cestno prometnih predpisov nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Padec kolesarja

Včeraj okoli 10.30 je 77-letni moški kolesaril iz smeri Muhaberja proti Bršljinu v Novem mestu. Zaradi prevelike hitrosti je v križišču izgubil oblast nad vozilom, padel in se lažje poškodoval. Poškodovanega moškega so oskrbeli v bolnišnici.

Trčil v motorista

Črnomaljski policisti so bili včeraj okoli 18. ure obveščeni o prometni nesreči v Semiču. Tam je 19-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v motorista, ki je v križišču zmanjšal hitrost in zavijal desno. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti uvedli prekrškovni postopek.

Poziv morebitnim očividcem prometne nesreče

Policisti PP Brežice obravnavajo prometno nesrečo z udeležbo voznika električnega skiroja in voznika osebnega avtomobila, ki naj bi se zgodila 14. junija ob 14.30 v krožnem križišču pri bencinskem servisu v Šentlenartu. V nesreči se je voznik električnega skiroja lažje poškodoval. Izjavi obeh udeleženih voznikov o okoliščinah nesreče se razlikujejo, zato pozivajo morebitne očividce, da pokličejo na PP Brežice na številko 07 466 03 00, na 113 ali naj se osebno oglasijo na PP Brežice.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Dolenjem Boštanju je v petek nekdo vlomil v prtljažnik osebnega avtomobila in ukradel rezervno kolo, dva kompleta prve pomoči in osebne predmete. Lastnica ocenjuje, da je oškodovana za 500 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenji vasi na območju PP Novo mesto je v noči na soboto nekdo ukradel kolo z motorjem Tomos APN 6.

V Kostanjevici na Krki je med 22. 6. in 24. 6. nekdo ukradel čoln rjave barve, dolg pet metrov, ki je bil ob reki Krki privezan na obrežje.

V Brežicah je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na nedeljo je v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju nekdo vlomil v objekt društva in ukradel opremo in pripomočke za peko na žaru v vrednosti okoli 600 evrov.

V naselju Srednik na območju PP Sevnica je včeraj popoldne neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Odnesel ni ničesar, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so med 23. 6. in 26. 6. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Mostec, Čatež ob Savi, Nova vas, Bizeljsko, Slovenska vas) izsledili in prijeli 106 državljanov Maroka, 92 državljanov Pakistana, 85 državljanov Bangladeša, 46 državljanov Afganistana, 38 državljanov Rusije, 29 državljanov Sirije, 15 državljanov Indije, 13 državljanov Nepala, deset državljanov Šrilanke, osem državljanov Kube, sedem državljanov Somalije, sedem državljanov Alžirije, šest državljanov Sierra Leone, pet državljanov Turčije, štiri državljane Kitajske, štiri državljane Iraka, dva državljana Konga, dva državljana Ugande in državljana Kameruna in na območju PP Črnomelj (Učakovci) državljana Maroka.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 23. 6. in 26. 6. posredovali v 211. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 738 klicev. Obravnavali so tri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 20 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila trem kršiteljem cestno prometnih predpisov, ki so vozili brez vozniških dovoljenj. Posredovali so zaradi 49. kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, goljufije, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe, požarov, sprožitve signalno varnostne naprave in nedovoljenih prehodov državne meje.

