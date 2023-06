FOTO: Štiri zmagovalke šarkljev vseh 40 točk - Jožica Bobnar, Ljubica Hočevar, Nežka Dulc in Karolina Šinkovec

26.6.2023 | 14:30

Najboljše šarklje so pripravili (od leve proti desni): Nežka Dulc, Ljuba Hočevar, Katarina Šinkovec (priznanje prevzel mož) ter Jožica Bobnar (na sliki njen šarkelj drži v rokah predsednica DPŽ Bučka Vida Gros).

Šarklji na razstavi

Vokalnih5 je prelepo zapelo.

Čudovit pisan marmorni kolač Janje Kopina je bil deležen veliko pozornosti.

Šarklji - lepi, a tudi okusni!

Na semanjem dnevu so sodelovali tudi domačini, na sliki člani Kmetije Čarman.

Bučka - Dan državnosti je bil včeraj na Bučki znova poseben. Tu je namreč v organizaciji PGD Bučka ter ostalih društev potekal tradicionalni semanji dan s sejmom in rokodelsko tržnico, ni pa šlo tudi brez šarkeljade – razstave in 19. društvenega ter 13. državnega ocenjevanja šarkljev. Slednjega je v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije pripravilo DPŽ Bučka.

Dogajanje je tokrat imelo novo prizorišče, in sicer gasilski poligon na začetku kraja, ki se je izkazal za zelo primernega, dober odziv je bil tudi pri obiskovalcih, ki jih ni manjkalo, tako da bo verjetno tudi drugo leto tako.

Kot je povedala predsednica ocenjevalne komisije na 19. šarkeljadi Elizabeta Verščaj, je v oceno prišlo 57 šarkljev, ki so jih pripravile gospodinje iz domačih logov in od drugod. Več kot običajno je bilo kvašenih – 16, kar je razveseljivo, 41 je bilo umešanih, biskvitnega pa nobenega.

Prvič letos se je zgodilo, da so zmagali kar štirje šarklji in prav vsi so prejeli vseh 40 točk. Zmagovalke so: Jožica Bobnar iz DKŽ Novo mesto, ki je pripravila marmornega; Ljubica Hočevar iz DPŽ Bučka, ki je spekla pomarančnega; Nežka Dulc iz DPDŽ Bela Cerkev, ki se je odločila za pehtranovega; ter Karolina Šinkovec iz Krškega, ki je pripravila umešanega.

Vse zmagovalke so bile res vesele in niso pričakovale prav vseh točk. To jim daje še več motivacije za naprej.

»Letos so bili šarklji lepi, okusni in brez večjih napak, neocenjenega ni bilo nobenega,« pove Verščajeva, zadovoljna, da so bili trije izdelani iz brezglutenske moke, eden pa je bil slan. 17 šarkljev je doseglo zlata priznanja, 30 je bilo srebrnih, 10 pa bronastih.

Predsednica Vida Gros je zadovoljna, da je več kvašenih šarkljev, »saj je to šarkelj naših babic, naša kultura v kulinariki. Upam, da se naslednje leto spet vidimo in da epidemija tekmovanja v pripravi šarkljev ni prekinila nobeno leto, kar pomeni, da poteka neprekinjeno že 19 let,« je dejala Grosova. Nekaj šarkljev so organizatorice podarile, ponujale so jih tudi v pokušnjo obiskovalcem.

Krajevno priznanje družini Komljanec

Krajevno priznanje KS Bučka si je upravičeno prislužila družina Kumljanec. Na levi Silvo Vene.

Ob dnevu državnosti je zbranim voščil tudi škocjanski župan Jože Kapler, ki je vse povabil še na druge dogodke ob letošnjem Knobleharjevem. »Vesel sem, da v naši občini čutiti domoljubje, imamo niz prireditev, kjer se poje slovenska pesem, kjer se poudarja slovenskost in sodeluje tudi veliko mladih,« je dejal župan. Voščil je tudi ob krajevnem prazniku KS Bučka.

Predsednik KS Bučka Silvo Vene je ob tej priložnosti izročil krajevno priznanje družini Komljanec iz Jerman Vrha za prostovoljno delo v korist skupnosti, za povezovalno vlogo v svojem kraju in za vsestransko aktivno udejstvovanje vseh članov družine v društvih na Bučki.

Vene se je zahvalil vsem organizatorjem, zlasti gasilcem z Bučke, med katerimi so se tokrat zlasti izkazali mladi, da so pripravili izvrstno prizorišče za pestro dvodnevno dogajanje.

Prodajali kozo

Mešetarjenje za kozo

V nedeljo je potekal tudi 18. semanji dan, ki ima na Bučki dolgoletno tradicijo. Sodelovalo je 13 rokodelcev, od kmetij do društev, iz domačih logov in od drugod.

Obiskovalce je najbolj nasmejal prikaz sejmarjenja, ki so ga zaigrali in prikazali: kupec Martin (Zdenka Slapšak), kot mešetar Darko Povše in kot prodajalka in lastnica živali Martina Miketek. Prodajali so kozo. Po začetni ceni 150 evrov so na koncu "zglihali" za 100 evrov. Smeha ni manjkalo.

Na dogodku ni manjkalo lepe slovenske pesmi, za kar so poskrbeli: skupina Vokalnih5, Bučenski ramplači, Bučenski Slavčki, otroci iz podružnične šole Bučka idr.

Besedilo in foto: L. Markelj

