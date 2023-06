V Podzemlju nova stanovanjska gradnja; pomoč mladim pri komunalnem prispevku

Metlika - Metliški občinski svetniki so na svoji zadnji seji med drugim sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za potrebe gradnje stanovanjske soseske na južnem delu naselja Podzemelj. Odlok predvideva devet novih gradbenih parcel, umestitev zelenih in cestnih površin ter ureditev gospodarske infrastrukture.

Z nekaj pripombami so v prvi obravnavi sprejeli Odlok o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v občini Metlika, ki predvideva subvencijo 50 % od odmerjenega komunalnega prispevka oziroma največ 2.000 evrov.

Prav tako so na zadnji seji sprejeli prvi rebalans letošnjega proračuna in potrdili elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Svetniki so se seznanili z Akcijskim načrtom Bele krajine v sklopu Zelene sheme slovenskega turizma ter s Civilno iniciativo za ohranitev in zaščito vinskih goric, ki so jo tudi podprli.

V okviru kadrovskih zadev so imenovali novo sestavo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter podali soglasje k imenovanju Marte Strahinić za poslovno in programsko direktorico Ljudske knjižnice Metlika za naslednje petletno mandatno obdobje.

