FOTO: V Brežicah glasno pozdravili poletje

26.6.2023 | 11:30

Fotografije: Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Brežice - Po tem, ko je slabo vreme prekinilo petkovo dogajanje v starem mestnem jedru in je preprečilo razglasitev najboljših kruhov ter županovega vina, je bil sobotni Pozdrav poletju v brežiškem starem mestnem jedru izjemno dobro obiskan, sporočajo organizatorji iz tamkajšnjega Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino.

V mestu je bilo živahno že od zgodnjih popoldanskih ur, najprej so mestne ulice zavzeli najmlajši tekači teka »Brežice tečejo«. Po delu glavne brežiške ulice - od gradu proti občinski stavbi - je najprej teklo več kot 250 otrok, ki sta jih pozdravila zmagovalec lanske sezone Exatlona Marko Špiler in udeleženec prve sezone tega šova, Igor Mikić - Mišica. Udeležence teka je z zabavnimi komentarji spodbujal moderator Uroš Bitenc, družbo pa mu je ves čas delal tudi brežiški škrat Gvido. Nato se je na rekreativna teka 2 in 6 km, podalo 155 tekačic in tekačev, sledila pa je razglasitev rezultatov najboljših, nagrade je podelil župan Ivan Molan.

Rdeča nit dogajanja je bil tudi v nadaljevanju popoldneva šport. V sklopu projekta Hand in hand – šport za mlade, ki je financiran iz strani Evropske Komisije (Erasmus + Sport za večjo vključenost mladih v šport) je na prizorišču potekala tudi interaktivna predstavitev projektnih športov, mladi so se lahko preizkusili v plavanju, veslanju in plezanju na balvanski steni, potem ko so rokometno igrišče otvorili slovenski reprezentanti, pa so se otroci lahko pomerili tudi v uličnem rokometu.

Dogajanja za otroke je bilo ta dan res veliko, po športnem uvodu je sledilo tudi otroško rajanje z Romano Kranjčan, na prizorišču pa je bila običajna gneča tudi pri animatorkah Zptm Brežice, ki so poskrbele za poslikavo na obrazu.

Ko se je dan prelevil v večer, so na svoj račun zopet prišli ljubitelji dobre glasbe. Po izjemni hrvaški zasedbi Elemental je na oder prišla gostujoča tribute skupina legendarnih Queenov, Queen Sensation iz Srbije, ki je obiskovalce vrnila v najboljša leta ustvarjanja legendarne skupine, prezentacija ikonične skupine pa je bila tako pristna, da so bili obiskovalci navdušeno z njo prepevali legendarne hite.

Manjkalo ni tudi dobre hrani in pijače, organizatorji pa so z zelenimi napotki obiskovalce ves čas opozarjali na pravilno ločeno zbiranje odpadkov, ki bo še posebej izpostavljeno tudi na največji poletni prireditvi v mestu, Mestni promenadi, ki na brežiško ulico prihaja med 14. in 29. julijem, so še zapisali v Zptm Brežice.

M. K.

Galerija