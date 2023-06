Pancar deveti v Indoneziji; Ivačič državni prvak v speedwayu

Surabaya, Lendava - Dolenjski motokrosist Jan Pancar je na dirki svetovnega prvenstva v Indoneziji na veliki nagradi Sumbawe v razredu MX2 osvojil deveto mesto. Deseto dirko sezone je v tem razredu dobil Belgijec Lucas Coenen. V elitnem razredu MXGP, kjer zaradi poškodbe še vedno ne nastopa svetovni prvak Tim Gajser, je slavil Francoz Romain Febvre.

Coenen je stopil na najvišjo stopničko povsem belgijskega odra za zmagovalce. Drugi je bil Liam Everts, tretji pa Jago Geerts. Coenen, ki je zmagal prvič v razredu MX2, je bil sicer najhitrejši v obeh vožnjah in je domov odnesel maksimalnih 50 točk.

Na otoku Zahodna Nusa Tenggara je kot edini Slovenec nastopil Pancar, ki je prvič v karieri vozil na indonezijski preizkušnji. Na dirko je prišel z dobro spodbudo iz Nemčije, kjer je bil šesti.

V prvo vožnjo se Pancar ni podal preveč uspešno, saj je prvo merilno točko prevozil na 16. mestu. Na mehki stezi, ki je spreminjala linije v ovinkih iz kroga v krog, so tekmovalce na določenih mestih ovirali tudi kamni. Kljub vročini in visoki vlažnosti se je slovenski motokrosist izkazal v drugem delu vožnje ter napredoval do desetega mesta, na katerem je tudi pripeljal v cilj.

Tudi start druge vožnje se Pancarju ni izšel po željah, a je nadaljeval bistveno bolje in se že ob koncu prvega kroga prebil na 11. mesto. V cilj je pripeljal kot osmi in skupno osvojil deveto mesto.

Febvre je v razredu MXGP slavil pred Špancem Jorgejem Pradom in Švicarjem Jeremyjem Seewerjem. Francoz je prvo vožnjo končal na drugem mestu, drugo pa je dobil. V skupnem seštevku točkovanja za SP še naprej zanesljivo vodi Prado, ki ima pred Febvrejem 101 točko prednosti.

V elitnem razredu še ne nastopa Gajser, čeprav se je Slovenec po poškodbi in zlomu noge na zadnji pripravljalni dirki že vrnil na motor in trenira na svoji domači stezi.

Enajsta od skupno 19. dirk sezone za svetovno prvenstvo bo v nedeljo, 2. julija, spet v Indoneziji, ko bo na vrsti velika nagrada Lomboka.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Jeremy Seewer (Švi);

- 2. vožnja: 1. Romain Febvre (Fra), 2. Jeremy Seewer (Švi), 3. Jorge Prado (Špa);

- skupno na dirki: 1. Romain Febvre (Fra) 47, 2. Jorge Prado (Špa) 45, 3. Jeremy Seewer (Švi) 42;

- SP skupno (10): 1. Jorge Prado (Špa) 505, 2. Romain Febvre (Fra) 404, 3. Jeffrey Herlings (Niz) 386;

* MX2:

- skupno na dirki: 1. Lucas Coenen (Bel) 50, 2. Liam Everts (Bel) 44, 3. Jago Geerts (Bel) 36, ... 9. Jan Pancar (Slo) 24;

- SP skupno (10): 1. Andrea Adamo (Ita) 439, 2. Thibault Benistant (Fra) 434, 3. Kay de Wolf (Niz) 417, ... 10. Jan Pancar (Slo) 217

Ivačič do novega državnega naslova v spidveju

Matic Ivačič je četrtič zapored prišel do naslova državnega prvaka Slovenije v speedwayu. (Foto: AMZS)

Matic Ivačič si je v soboto zvečer na ovalu v Petišovcih privozil nov naslov slovenskega državnega prvaka v spidveju. Med mladinci je naslov ubranil Anže Grmek, ki je dan pred tem nastopil tudi v poljskem Gorzowu na drugi dirki svetovnega prvenstva v spidveju v razredu mladincev oziroma SGP2 in osvojil 14. mesto.

Za Ivačiča je to četrti zaporedni naslov državnega prvaka. Ta je bil sicer ob odsotnosti Mateja Žagarja in Nicka Škorje, glavni kandidat za naslov skupaj z mladim Grmekom.

Slednji po dirki za svetovno prvenstvo mladincev ni imel veliko časa za pripravo, v svoji prvi vožnji pa je zaostal za Poljakom Tomaszom Orwatom. Že v naslednji je Ivačič z zunanje pozicije suvereno startal in dobil prve tri točke.

Oba sta v naslednji svoji vožnji zmagala, Ivačič nasploh na celotni dirki ni izgubil točke. Po dvanajstih vožnjah so se stopnjevale težave s progo in organizator je bil primoram med daljšim premorom urediti zavoja.

V štirinajsti sta se nato med seboj pomerila Ivačič in Grmek, a slednji ni bil kos prvemu, ki je izkoristil start z notranje strani steze.

Po koncu rednega dela in dvajsetih vožnjah je Ivačič vodil s 15 točkami, Grmek je imel na tretjem mestu dve točki manj. Vmes se je vrinil Poljak Orwat s 14 točkami. Ker se je stanje proge slabšalo iz vožnje v vožnjo, se je vodstvo dirke z najboljšimi šestimi dirkači, ki bi morali nastopiti v finalnih vožnjah, odločilo, da dirko zaradi varnosti prekinejo.

Obveljali so rezultati rednega dela, Ivačič pa je uspešno ubranil naslov prvaka. Grmek je bil najvišje uvrščeni mladinec in je prav tako ubranil naslov mladinskega prvaka.

