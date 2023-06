FOTO: Prvi TOPLICEFest - mojstri kiparili z motorno žago

26.6.2023 | 14:00

Eno uro so potrebovali mojstri kiparjenja z motorno žago, da so izdelali leseno skulpturo. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - Ob začetku poletja je Občina Dolenjske Toplice konec tedna organizirala povsem nov festivalni dogodek za obiskovalce vseh starosti – to je bil prvi festival TOPLICEFest, ki je potekal pod geslom »Gozdovi, naš ponos« - na jasi, ki je izjemen družaben prostor za piknike, druženja in druge prireditve, skrit v objemu gozda ob reki Sušici.

Jernej Verbuč je aktulani državni prvak v hitrostnem kiparjenju z motorno žago.

Vlado Cencel v akciji

Dejan Kastelic je izdeloval ribo.

Klemna Omejca je navdihnil Praznik Topliškega jabolka.

Predstavilo se je Čebelarsko društvo Straža-Dolenjske Toplice.

Osrednje dogajanje se je vrtelo okoli mojstrov kiparjenja z motorno žago, štirje člani Društva kiparjev z motorno žago so v soboto in nedeljo izdelali zanimive skulpture iz lesa, nato pa se v nedeljo pomerili še v hitrostnem kiparjenju. Na voljo so imeli eno uro, rdeča nit ustvarjanja pa so bile Dolenjske Toplice oz. teme, povezane s topliško dolino. Tako je aktualni državni prvak v hitrostnem kiparjenju Jernej Verbuč iz Brezove pri Šmartnem v Rožni dolini izdelal kozarec medu na cvetici, Dejan Kastelic iz Šentvida pri Stični ribo, Klemen Omejc iz Hotemaž jabolko, predsednik omenjenega društva Vlado Cencel, ki sicer tudi prihaja iz Šentvida pri Stični, a živi v Velenju, pa konjsko glavo (v fotogaleriji, kako je iz hloda nastala lesena mojstrovina).

Na kmečki in rokodelski tržnici so - bolj kot ne žal maloštevilne - obiskovalce pričakali: Čebelarstvo Šercelj, Gov – Wood, Kmetija Brulc, Tomaž Darovec, Royner Hemp, Beesmetic, Kmetija Pršina, Tako lepo, CNC. Izdelki, … Čebelarsko društvo Straža-Dolenjske Toplice je v čebelarskem kotičku predstavilo poklic čebelarja, pa čebelnjak, panjske končnice s čebelarskega voza, opazovalni panj, staro samoobračalno točilo, tablo čebelarskih opravil …, rokodelec Anton Zakrajšek pa pletarstvo in pletenje košar, ki je kot hišna obrt na kmetijah že precej zamrla.

V sklopu festivala so svoje poklice in dejavnost mladim obiskovalcem in ostalim predstavili: Zavod za gozdove Slovenije oz. njena Krajevna enota Straža-Podturn in Kmetijska zadruga Trebnje–Krka. Rekreativno-športni del festivala so prevzeli Športno društvo Dolenjske Toplice, Lokostrelski klub Dolenjske Toplice, Športno društvo Podhosta in Hokejski klub Dolenjske Toplice.

Obiskovalci so lahko v nedeljo ogledali tudi gledališko predstavo za vse generacije Ta čudovita zemlja Stena Vilarja in Studia Anima, najmlajše pa je v soboto na ustvarjalni delavnici animirala Ivanka Zagorc, za njih so pripravili tudi poseben foto kotiček in napihljivo igralo. Ustavili so se lahko tudi pri posebnem »baby kotičku« Moja prva masaža Petre Peterlin, da pa niso »rohnele« samo motorke, pa sta za glasbo poskrbela še Ansambel Gašperja Mirnika in DJ Miha Veselič.

Besedilo in foto: M. Ž.

