Janša na Polževem: Država je za narod to, kar je za družino hiša

26.6.2023 | 12:20

Ivančna Gorica/Polževao - Sončna praznična nedelja je na osrednjo ivanško občinsko slovesnost v počastitev dneva državnosti na Polževo privabila množico ljudi. Praznovanje se je sicer začelo ob 11. uri z mašo za domovino v cerkvici sv. Duha, ki jo je ob somaševanju duhovnika župnije Krka Dejana Pavlina in zlatomašnika prelata dr. Janeza Grila daroval zaslužni profesor dr. Janez Juhant.

Zbrane je nato nagovoril poslanec Državnega zbora Janez Janša, ki je povedal, da je država za narod to, kar je za družino hiša. Domovina pa je za narod to, kar ja za družino dom. »Težko je imeti dom, če nimaš hiše ali stanovanja, težko pa je imeti domovino, če nimaš lastne države. Naši predniki so skozi obdobja to preizkusili na svoji koži. Domovina tudi ni nekaj, kar nastane čez noč. Država pa lahko skoraj nastane čez noč. In to se je zgodilo pred 32. leti,« je med drugim povedal Janša in zaključil: »Bog živi Slovenijo in vse, ki imamo Slovenijo radi«.

Ivanški župan Dušan Strnad se je zbranim zahvalil, da nekateri že 21. leto zaporedoma množino prihajajo k cerkvici sv. Duha na vrh Polževega in molijo za domovino, pa soorganizatorju Občinski turistični zvezi Ivančna Gorica, ki vse od začetka sodeluje pri organizaciji tovrstne prireditve. Zahvalo je izrekel tudi krajanu Blažu Miklavčiču in še nekaterim, ki so poskrbeli in skrbijo, da sta cerkvica in njena okolica na vrhu Polževega, kot sporočajo z ivanške občine, pravcati raj na zemlji. V imenu organizatorjev se je ob zaključku s skromnim darilom gostom zahvalil tudi novi častni občan Ivančne Gorice Pavel Groznik.

S petjem so dogodek obogatili člani Slovenskega okteta, z recitacijami, plesnimi točkami ob zvoku harmonike in petjem družine Zajc pa so se jim pridružili še člani Kulturnega društva Krka. Goste so na vrh Polževega s kočijami popeljali člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, za tradicionalni golaž pa so letos poskrbeli gasilci PGD Kriška vas. Prireditev je povezovala članica KD Krka Anica Kozinc, so še sporočili z ivanške občine.

