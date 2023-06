Podjetniki: prijave na SEEMEET 2023 so že odprte

26.6.2023 | 09:30

SEEMEET 2023

Največji dogodek za mednarodno poslovno mreženje v Sloveniji SEEMEET bo letos vnovič potekal v živo – 25. in 26. oktobra v Mariboru. Podjetniki bodo na enem mestu lahko dogovorili do 22 sestankov s potencialnimi poslovnimi partnerji, prisluhnili različnim predavateljem, okroglim mizam … Prijave na SEEMEET 2023 so že odprte.

V poslovnem svetu, še posebej na mednarodnih trgih, se podjetja spopadajo z različnimi izzivi pri sklepanju novih poslov - kompleksnostjo, dolgotrajnostjo in visokimi stroški. "A obstaja alternativa - SEEMEET 2023, mednarodni B2B dogodek, ki ponuja izjemno učinkovito ter ugodno rešitev za sklepanje novih poslov, tako doma kot v tujini," poudarja Aleksej Metelko, vodja SEEMEET-a.

Izvajanje raziskav trga zahteva veliko časa in predanosti, medtem ko dogovarjanje za sestanke predstavlja številne ovire. Že samo premagovanje prvih obrambnih linij tajništev je lahko težavno, še posebej v večjih podjetjih, kjer je težko doseči pomembne odločevalce in se z njimi dogovoriti za sestanek. Poleg tega so tukaj še draga poslovna potovanja, ki redko ponujajo več kot dva ali tri kakovostne sestanke na dan.

Na drugi strani pa SEEMEET omogoča, da si tekom dveh dni vnaprej dogovorijo kar do 22 sestankov, v živo, na enem mestu, in to za manj kot 200 evrov (vsaj v obdobju t. i. Early Bird cene, ki velja do 31. 7. 2023). Poleg tega pa ne gre zapostaviti številnih priložnosti neformalnega druženja, izjemnih govorcev, zanimivih okroglih miz ter navdušujočih SEEMEET Business Gladiator pitchev, ki bodo še dodatno ogreli ozračje. Po koncu obdobja zgodnje prijave bo veljala redna cena zato ne čakajte in si svoje mesto zagotovite že danes. Prijavite se zdaj!

Letos se bodo podjetniki povezovali v luči teme GREEN & DIGITAL. Ta pomembna tematika prežema praktično vse panoge, zato so dobrodošla podjetja iz vseh sektorjev. Jezik dogodka bo angleščina.

Lani je SEEMEET potekal prek spleta, zabeležil pa je 217 udeležencev iz 26 držav, ki so sklenili 55 poslov. Letošnja izvedba v živo obeta še večji uspeh!

SEEMEET 2023 organizira Razvojni center Novo mesto v partnerstvu z RRA Podravje Maribor in sodelovanju z ambasadorji dogodka ter ob podpori agencije SPIRIT Slovenija in ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Mnenja o dogodku:

»Dogodek SEEMEET podjetju ponuja res veliko na enem mestu – od poslovnega mreženja do predstavitve različnih poslovnih trendov in dobrih praks s strani uspešnih podjetij.« dr. Jure Knez, soustanovitelj in direktor podjetja Dewesoft d.o.o.

»Glede na 100 % prodajno uspešnost dogovorov z izbranimi podjetji se dogodka zagotovo udeležim tudi naslednje leto.« Mateja Štarkel, co-founder in vodja projektov pri podjetju Starkmat

»Odlična organizacija, elokventen in strokoven moderator, zanimiv izbor predavateljev … - ekipa Seemeet-a si zasluži iskrene čestitke! Aleksander Špiler, direktor prodaje v podjetju TPV Automotive d.o.o.

»SEEMEET je bil odličen povezovalni dogodek in priložnost za stik s slovenskimi in drugimi podjetji JV Evrope. Zelo cenim trud in prilagojen pristop organizatorjev za doseganje večje dodane vrednosti za udeležence. Mariana Chavrakova, prva sekretarka, vodja oddelka za ekonomske zadeve na Veleposlaništvu Republike Bolgarije v Republiki Sloveniji

»SEEMEET se je spet izkazal kot pravi networking dogodek … Vse pohvale organizatorjem za organizacijo in aktivacijo tako posameznikov kot podjetij, vsekakor je prihodnost dogodka SEEMEET svetla«. Boško Praštalo, specialist za mreženje, coach in lastnik licence Superbrands Slovenija

Dodatne informacije: Aleksej Metelko, vodja projektov, 030304303, aleksej.metelko@rc-nm.si